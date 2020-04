Die Praxis zeige, dass es derzeit aufgrund von Lieferengpässen schwierig sei, an Mund-Nasen-Masken zu kommen, informiert die Stadtverwaltung. Dies haben demnach mehrere Bürger von Triberg zum Anlass genommen, selbst Behelfs-Masken herzustellen. Wer Bedarf hat, kann eine oder maximal eine zweite Maske gegen eine freiwillige Spende für einen sozialen Zweck am Montag, 27. April, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Rathaus-Durchgang bekommen, solange der Vorrat reicht, erklärt die Stadtverwaltung.

Ab Montag, 27. April, gilt im ganzen Land eine Maskenpflicht, unter anderem bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Einkaufsläden. Wer weitere Behelfs-Masken nähen möchte, kann sich melden. Auch Helfer, die Stoffe zuschneiden, sind in diesem Zusammenhang gefragt. „Falls Sie über Stoffreste wie Leintücher und ähnliches verfügen, können diese im Rathaus-Durchgang abgelegt werden. Ein entsprechender Behälter steht bereit“, heißt es in der Mitteilung.

Für Rückfragen stehen Christine Scherzinger, Telefon 07722/10 95, sowie Nikolaus Arnold, 07722/95 32 32, als Ansprechpartner zur Verfügung.