Die Schwendistraße in Triberg befindet sich in einem schlechten Zustand. Das schreibt die Stadtverwaltung Triberg in einer Pressemitteilung. Die Straße werde daher saniert und am Donnerstag, 30. April, dazu eine Baustelle eingerichtet. „Ein Durchkommen ist an diesem Tag weiterhin möglich, es ist allerdings mit einem erhöhten Aufkommen an LKWs im Baustellenbereich zu rechnen“, heißt es. Von Montag, 4. Mai bis Freitag 8. Mai soll die Schwendistraße dann für den Verkehr voll gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgt über die Bundesstraße 500 – Pfarrer-Dold-Straße – De-Pellegrini-Straße – Obervogt-Huber Straße. Die Schwendistraße wird mit einer neuen Asphaltdeckschicht versehen. Alle Schachtabdeckungen und Schieberkappen werden saniert und getauscht.