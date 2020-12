von Hans-Jürgen Kommert

Seit rund eineinhalb Jahren stricken Frauen aus Schönwald für einen guten Zweck: Die Tafel des Vereins „Mach mit“ erhält die Früchte der Arbeit der „Strickhexen“ aus dem Kurort. Zum zweiten Mal seit 2019 übergaben die Frauen mehrere riesige Kartons voll mit Strickwaren – von der Mütze bis zu den Socken waren in vielerlei Größen Dinge dabei, die helfen, die kalte Jahreszeit gesund zu überstehen.

Wegen Corona waren alle daheim fleißig

Normalerweise sitzen in Schönwald einige „Strickhexen“ zweimal monatlich am Mittwochabend ab 19.30 Uhr im ehemaligen „Atomladen“ Eschle unter Leitung von Isabel Schilli zusammen, um sich gegenseitig zu inspirieren beim Stricken, Häkeln, Nähen oder Filzen. Das war in Corona-Zeiten mit Mindestabstand und hohen hygienischen Auflagen so nicht mehr möglich, daher haben die Frauen ihre Handarbeiten daheim fortgesetzt. Mit einem überwältigenden Ergebnis, denn hunderte handgearbeitete Wollerzeugnisse wie Mützen, Handschuhe, Pulswärmer, Schals, Socken und Jacken für Frauen, Männer und Kinder konnten Lucia Schupp und Karl Rißler jetzt im Tafelladen in Triberg entgegennehmen. Tatsächlich hatten die Frauen in diesem Jahr auch mehr an die Männer gedacht, nachdem diese im Vorjahr etwas zu kurz kamen.

Von Norderney in den Schwarzwald

Sie habe als Dank für die fleißigen Helfer zehn Schoko-Nikoläuse besorgt und sei belächelt worden wegen ihres Optimismus, dass so viele gebraucht würden – „sie haben bei Weitem nicht gereicht“, freute sich Isabel Schilli. Bei der Übergabe in Triberg war auch Hildegard Obert dabei, eine „Zugezogene“, die mit ihrem Mann von der Nordseeinsel Norderney in den kleinen Schwarzwaldort gekommen ist. Sie hat auf der Insel einen Handarbeitsladen betrieben und soll künftig die Strickaktion mit ihrer ganzen Erfahrung leiten, erklärte Schilli. Vermutlich werde sich dann auch die Tageszeit für die Handarbeitstreffen ändern, was aber rechtzeitig angekündigt werden soll.

Kostenlos für Bedürftige

Karl Rißler erklärte, dass die Spende wie im Vorjahr am nächsten Ausgabetag an Bedürftige kostenlos abgegeben werde. „Alles, was dann übrig bleibt, geben wir an den Trägerverein “Mach mit“ weiter, der die Kleidungsstücke dann an die anderen Tafelläden verteilt“, wusste er zu berichten. Er danke den fleißigen Frauen der Nachbargemeinde für die erneut riesigen Mengen an wundervoll warmen Kleidungsstücken, bei denen auch Handschuhe für Männer dabei waren, die sich einige der Bedürftigen gewünscht hatten.