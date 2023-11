Die Volksbank Mittlerer Schwarzwald hat den nunmehr 35. Kalender aufgelegt, der an die Kunden verteilt wird. Unter dem Titel „Streiflichter der Region“ zeigt Fotograf Uwe Merz darin bekannte und unbekannte Motive der Region.

Insgesamt zwölfmal hat der Fotograf und Grafikdesigner aus Welschensteinach Motive aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank Mittlerer Schwarzwald in Szene gesetzt. So ist der 35. Kalender entstanden, den die Volksbank an ihre Kunden, aber auch Institutionen wie Krankenhäuser oder Kindergärten, verteilt.

„Es ist immer wieder spannend für uns, wie der Kalender letztlich ausschaut“, sagte Vorstandsvorsitzender Martin Heinzmann bei der Vorstellung des Kalenders für 2024. Denn selbst er und Vorstandskollege Oliver Broghammer würden den fertigen Kalender erst kurz vor der offiziellen Vorstellung zum ersten Mal sehen. Für ihn sei der Kalender immer etwas Besonderes, denn er zeige jedes Mal aufs Neue die Schönheit der Region.

Uwe Merz betonte, dass er dankbar für die fruchtbare Zusammenarbeit mit der Marketing-Beauftragten Monika Boser von der Volksbank sei. Zusammen hatten die beiden die Motive ausgewählt und seien sie teils mehrfach abgefahren, denn manchmal habe ein Detail nicht gestimmt oder das Wetter nicht gepasst. Drei Monate intensiver Arbeit stecken in den Fotografien, in denen mit Unschärfen und ungewohnten Blickwinkeln gespielt wird. Übrigens sei das Thema des Kalenders bereits bei der Erstellung des letztjährigen Exemplars entstanden. „Die Themen kommen oft einfach spontan, das kann man oft gar nicht wirklich festlegen“, so Boser. Auch das grobe Konzept für 2025 stehe bereits – man darf also gespannt sein.

Der Kalender ist in allen Filialen der Volksbank kostenlos für alle Mitglieder und Kunden erhältlich. Etwa 600 Stück werden außerdem verschiedene Krankenzimmer, Zimmer in Pflege- und Altenheimen und Schulen sowie Kindergärten schmücken.