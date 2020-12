Nußbach vor 2 Stunden

Die Nußbacher Trachtenkappelle grüßt ihre Musiker und die Einwohner mit Musik und Maske

Still war es an Heiligabend um den leuchtenden Tannenbaum in Nußbach bei der Pfarrkirche. Doch nicht ganz: Weihnachtliche Weisen schallten am späten Nachmittag weit übers Dorf.