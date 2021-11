von Karl Volk

Die Gedanken der Ansprachen zum Volkstrauertag in der Raumschaft Triberg haben sich in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt. Vor einem halben Jahrhundert galten sie dem Gedenken der durch beide Weltkriege Dahingerafften, die zum Frieden mahnten. In Gremmelsbach fanden die ersten Gedenkfeiern beispielsweise schon bald nach dem Ersten Weltkrieg mit ergreifenden Reden statt. 1939, vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, wurde über den Standort eines Ehrenmals diskutiert, die Errichtung aber auf Vorschlag von Bürgermeister Johann Dold mit dem Hinweis auf „die gegenwärtigen Zeitläufe“ verschoben. Einen Satz mit schwererem Inhalt wird man in den Gemeindeakten kaum finden.

Auf Granitwürfeln, die auf dem deutschen Soldatenfriedhof Rossoschka bei Wolgograd errichtet wurden, sind am Freitag (08.09.2006) die Namen vermisster deutscher Soldaten zu lesen. Auf den insgesamt 107 Granitwürfeln sind mehr als 100.000 Namen von Soldaten eingraviert, die seit den Kämpfen um Stalingrad während des Zweiten Weltkriegs verschollen sind. Am Samstag (09.09.) wird die vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge angelegte Gedenkstätte im Beisein des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier eingeweiht. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe +++(c) dpa – Bildfunk+++ | Verwendung weltweit | Bild: Zucchi Uwe

Ein Zweiter Weltkrieg wurde vom Zaun gebrochen von noch längerer Dauer und mit noch mehr Millionen Toten. Und wieder sind so viele Jahre darüber hinweggegangen, immer weniger kennen noch die Träger der Namen, die auf dem Kriegerdenkmal stehen. Trotzdem sind sie nicht vergessen.

Soldatenfriedhöfe werden mit großer Sorgfalt gepflegt. Ein Beispiel in erreichbarer Entfernung ist der in Bergheim im Elsass, wohin noch immer an jedem Volkstrauertag aus dem deutschen Südwesten Menschen in großer Zahl anreisen, um eine Kerze am Grab ihrer gefallenen Vorfahren oder Verwandten zu entzünden. Das riesige Feld wird mit größter Sorgfalt gepflegt und die Gedenkfeier mit würdigen Reden und Kranzniederlegungen gestaltet. Immer wird auf die heutige Situation hingewiesen, wie vorteilhaft und glücklich das Leben in einem Gebiet empfunden wird, wo Aussöhnung sich an härteste Kämpfe anschloss, und als Beweis angeführt, dass das, was hier möglich ist, überall möglich sein müsse.

Dieser Tage konnte man lesen, dass junge Deutsche in Russland nach Grabstätten suchen, um Gefallene des Zweiten Weltkrieges ein zweites Mal, aber jetzt würdig zu bestatten. Der „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ ist in 40 Staaten aktiv. Es gab Jahrzehnte, da man glaubte, die Menschheit habe aus der Geschichte gelernt, Kriege seien nicht mehr zu befürchten. Ein optimistischer Betrachter sprach bereits nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1989 vom Ende der Geschichte. Die Demokratien ließen keine Kriege mehr zu. Ein Glück für die Menschheit wäre es, wenn ihre Geschichte in zwei Epochen eingeteilt werden könnte, in eine lange kriegerische und jetzt in eine endlose friedliche. So kam es nicht. Dabei wird heute die ältere Generation durch schwere Auseinandersetzungen an Kriegszeiten erinnert, die sie als längst überwunden glaubte. Vermeintliche Sicherheit löste sich auf, Krisenherde lösen schwerste Besorgnisse aus, international festgelegte Grenzen werden überflogen oder überschritten: im Baltikum, am Schwarzen Meer, Terrorismus von nie gekannter Brutalität, Unterdrückung von Minderheiten machen das Leben in vielen Gegenden unmöglich. Religionskriege und Fanatismus sind wieder grausame Wirklichkeit, und an den Folgen tragen wir mit. Ein Heer von Flüchtlingen sucht, sich vor dem Hunger und vor dem Kältetod im bevorstehenden Winter zu retten. Bedrohungen nie gekannter Art lasten auf der Menschheit, Waffen von unvorstellbarer Wirkung werden gebaut.

Die Reden zum Volkstrauertag enden oft mit der Aufforderung, sich für ein friedvolles, tolerantes Miteinander einzusetzen. Jeder Schritt in dieser Richtung macht die Welt ein bisschen besser.