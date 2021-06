von Priska Dold

Im März 2020 hat Dirigent Gottfried Hummel seine musikalische Arbeit in Nußbach aufgenommen – und genau nach zwei Proben lief zunächst nichts mehr. Im vergangenen Sommer übten die Musiker nach Vorschrift vor oder je nach Wetterlage in der Halle. Alle Sommertermine wurden gestrichen. Ein geplantes Gästekonzert im September beim Sportplatz konnte wegen Regens nicht stattfinden. Und im Herbst und Winter schwiegen die Instrumente wieder.

Onlineproben seit dem Frühjahr

Die aktiven Mitglieder hatten in dieser Zeit immer Kontakt untereinander, übten daheim. Im Frühjahr hat Gottfried Hummel dann die Onlineproben ins Leben gerufen.

Hoffnungen ruhen auf dem Gästekonzert

Gute Stimmung herrschte dann am ersten gemeinsamen Übungsabend. Nach dieser Zeit mal wieder richtig zusammen zu proben, das freute jeden Musiker. Der Vorstand mit Simon Wiesenbach an der Spitze hofft, das diesjährige Gästekonzert auf dem Kirchplatz organisieren zu können. Es soll am 28. Juli stattfinden. Das Konzert hat sich in den vergangenen Jahren stets großer Beliebtheit erfreut.

Zuversichtlicher Blick in die Zukunft

Wiesenbach und auch Dirigent Gottfried Hummel rechnen damit, dass die Situation so konstant bleibt und man weiter planen kann. Die Proben finden unter den Hygienevorschriften des Blasmusikverbands statt. Ein „G“ (Getestet, geimpft genesen) konnten alle vorweisen, eine Anwesenheitsliste wurde geführt und für den nötigen Abstand ist der Platz vor und in der Turn- und Festhalle groß genug. Auch in die Zukunft sehen die Musiker sehr zuversichtlich. Sie hoffen, wieder in ihrem eigenen Domizil zu proben, Konzerte geben zu können und die Kontakte zu befreundeten Vereinen pflegen zu können.