Wechsel der Buchhandlung Schönenberger in die Buchhandlung Haas in St. Georgen. „Kinderleicht Schule“ übernimmt Räume

Seit Anfang des Jahres ist sie nun Geschichte: die Buchhandlung Schönenberger in Triberg. Sie ist vielen älteren Bürgern und Schülern sicher in guter Erinnerung, schließlich gab es in „der Buchhandlung mit vielen guten Seiten!“