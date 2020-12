Triberg/Schonach/Schönwald vor 2 Stunden

Die Krippenspiele fallen teilweise aus – Wir zeigen, was in den Kirchen zu Weihnachten stattfindet

Die Kinderkrippenfeiern der Pfarrgemeinde „Maria in der Tanne“ an Heiligabend in Schonach und Schönwald fallen aus. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Pfarrer Andreas Treuer feiert zudem eine Christmette weniger als geplant.