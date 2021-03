von Hans-Jürgen Kommert

Seit zwei Wochen dürfen Kinder wieder in ihre Kindergärten oder Kitas, auch in der Raumschaft Triberg. Wie es ihnen und ihren Eltern damit geht, wollte unsere Zeitung wissen. Die Ansichten dazu sind durchaus unterschiedlich.

Immer eine Sache des Blickwinkels

Der fünfjährige Dario aus dem katholischen Kindergarten St. Anna in Triberg ist auch wieder da. Seine Eltern Adelina Petrone und Damian Matloch haben ein weiteres Kind, das erst eineinhalb Jahre alt ist und noch keinen Kindergarten besucht. Die Mama ist seit zehn Jahren eine selbstständige Nagel- und Wimpernstylistin, „da ist es nicht immer einfach, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen“, sagt sie. „Umso glücklicher waren wir, als ich, bedingt durch die Pandemie, zunächst mein Studio schließen musste und dann auch der Kindergarten zumachen musste“, erzählte sie. Sie sei tatsächlich glücklich gewesen, da sie gelernt hätten, dass es immer eine Sache des Blickwinkels sei.

Raumschaft Triberg Die Kindergärten geben der Politik Hausaufgaben auf – Für Martina Braun war es ein „offenes Gespräch“ Das könnte Sie auch interessieren

Kita-App hat sich im Alltag bewährt

Die Familie hätte die Kita-App als wichtiges Werkzeug im Alltag lieben gelernt und das meiste umgesetzt, was man da bekommen habe. „Am meisten hat uns das Puppentheater beeindruckt. Wir haben es uns im Kinderzimmer gemütlich gemacht, ein Kino nachgestellt mit Popcorn und wollten das Puppentheater anschauen; und als wir bemerkten, dass es die Stimmen der Erzieherinnen waren, hat es uns noch mehr gefesselt. Wir haben gemerkt, wie viel Mühe sich die Pädagoginnen gegeben haben und dass auch sie die Kinder sehr vermisst haben“, betonte sie.

Triberg Bund fördert Sprach-Kitas – Maria in der Tanne erhält 47 917 Euro Das könnte Sie auch interessieren

Freunde und Fachpersonal nicht zu ersetzen

Dennoch habe sie festgestellt, dass trotz der tollen intensiven Familienzeit und der Impulse durch die Kita-App das Fachpersonal nicht ersetzt werden könne – und auch nicht die Freunde. Daher sei bei Dario die Freude groß gewesen, dass der Kindergarten wieder losging. „Und wenn er glücklich ist, sind wir das natürlich auch“, schloss Adelina Petrone.

Große Erleichterung

Michaela Arikan sagt, dass sie sehr froh sei, dass ihre Tochter Maja wieder in den Kindergarten gehen darf. „Gerade wenn man noch Kinder hat, die Homeschooling machen müssen, ist es eine große Erleichterung, dass der Kindergarten wieder geöffnet ist“, zeigt sie sich glücklich. Maja gehe gerne in den Kindergarten und freue sich, ihre Freunde und Erzieherinnen wiederzusehen.

Sehr gutes Hygienekonzept

Elias besucht den Kindergarten St. Antonius in Schönwald. Mama Tanja Mark schilderte, dass es für den Jüngsten das letzte Kindergartenjahr sei. „Er hat sich riesig darüber gefreut, dass er endlich wieder in den Kindergarten gehen kann und seine Freunden treffen darf“, sagt sie strahlend. Die Erzieherinnen um Leiterin Gabi Hirt hätten ein sehr gutes Hygienekonzept ausgearbeitet, das auch verschiedene Abholplätze für die einzelnen Gruppen beinhalte. Zu ihrer Freude gehöre auch, dass das Homeschooling mit dem Großen besser laufe. „Wir hoffen alle, dass es so bleibt und wir wieder ein Stück Normalität zurückbekommen“, gibt sie ihrer Erleichterung Ausdruck.

Schönwald Wann sind Kinder alt genug zum Lesen? Der Schönwälder Kindergarten hat eine überraschende Antwort Das könnte Sie auch interessieren

Michaela und Alexander Schätzle haben noch Tochter Lena im Kindergarten St. Antonius. „Bei den Kindern war schon im Vorfeld eine unglaublich Vorfreude und Aufgeregtheit zu spüren“, wissen sie zu erzählen. Am Öffnungstag habe man dann natürlich viele lachende Gesichter und Freude pur bei den Kindern erlebt, die froh waren, ihre Freunde wieder zu sehen. Tochter Lena habe festgestellt: „Alle Erzieherinnen sehen ja noch gleich aus!“

Kontakt zu Gleichaltrigen hat gefehlt

Frieda Maier freut sich sehr, dass ihr Sohn wieder in den Kindergarten darf. Sie sei zwar noch in Elternzeit – „dennoch wurde es Zeit, da man zuhause nicht das bieten kann wie der Kindergarten, so hat ihm der Kontakt zu Gleichaltrigen doch sehr gefehlt“, sagte sie. Zwar gebe es noch eine kleine Schwester, doch das Niveau der Kräfte und des Verständnisses zu spielen oder für Bastelarbeiten sei doch sehr unterschiedlich. Er sei auch viel aufgeweckter und ausgeglichener, seit er wieder im „Kindi“ sein dürfe.

Riesige Freude

„Die Freude unserer Tochter war riesig, nach der langen Zeit des Lockdowns endlich wieder ihre Freunde und die Erzieherinnen im Kindergarten treffen zu können“, berichtet Tanja Herdner, die im Elternbeirat des Kinderhauses Gipfelstürmer in Schonach tätig ist. Als Eltern könne man zu Hause zwar Spiel-, Bastel- und Bewegungsangebote unterbreiten, was jedoch nicht dasselbe darstelle wie im sozialen Rahmen des Kindergartens.

„Der soziale Kontakt zu Gleichaltrigen ist für eine gesunde Entwicklung der Kinder einfach unabdingbar. Daher hoffen wir, dass die Einrichtung, auch Dank des guten Hygienekonzepts, weiterhin geöffnet bleiben kann und das regelmäßige Treffen und Spielen unter den Kindern und mit Erzieherinnen wieder auf Dauer möglich ist“, hofft Tanja Herdner im Blick auf die kommenden Wochen und Monate.