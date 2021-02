Wie funktioniert der Betrieb einer Kindertagesstätte unter Pandemiebedingungen? Wie kann man auch den Kindertageseinrichtungen in der Raumschaft Triberg die zahlreichen Aufgaben der Betreuung und Bildung erleichtern? Das waren die Themen bei einem Austausch zwischen den Grünen-Abgeordneten Martina Braun und der Sprecherin für frühkindliche Bildung der Landtagsfraktion der Grünen, Brigitte Lösch, mit Leitungen der Kitas im Raum Triberg.

Initiiert hatte das digitale Treffen die Leiterin des Kindergartens St. Sebastian in Nußbach, Ute Meier. Mit in der Videoschalte waren auch die Leiterinnen der Kindergärten St. Anna in Triberg (Barbara Brohammer), in Gremmelsbach (Beatrix Oschlies), St. Antonius in Schönwald (Gabi Hirt) und der Leiter des Kindergartens St. Raphael in Schonach (Simon Wiesenbach). „Es war ein offenes Gespräch, bei dem uns die Erfahrungen und Kritikpunkte mit auf den Weg gegeben wurden“, sagte Martina Braun anschließend.

Grünen-Abgeordnete Martina Braun tauscht sich mit den Kita-Leitungen der Raumschaft aus. | Bild: Dennis Williamson