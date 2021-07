Die Rotarierin Ingrid Schneider-Winter aus Müllheim im Markgräflerland ist eng mit dem Projekt „Haus der Hoffnung“ in Nepal verbunden. Die pensionierte Pädagogin arbeitete auch schon in einem der Kinderheime. Sie hatte dem Rotary-Club Furtwangen-Triberg die Situation in Kathmandu und speziell in den Kindereinrichtungen kürzlich in einem Vortrag nähergebracht.

Triberg Von dieser Triberger Brücke gelingen die besten Instagram-Fotos – Und jetzt darf sie auch wieder betreten werden Das könnte Sie auch interessieren

Für Club-Präsident Uwe Vollmer war klar: Für das Projekt sollte der RC Furtwangen-Triberg ebenfalls einen Beitrag leisten. So kam es zur Spendenübergabe stellvertretend an Ingrid Schneider-Winter. „Wir waren im ständigen Austausch über die Frage nach der zur Zeit sinnvollsten Verwendung des Geldes“, berichtet der Präsident. Letztlich wurde entschieden, Laptops und Gitarren für die Kinder anzuschaffen.

Bild: Rotary-Club

Wegen Corona waren in Nepal bis zuletzt wieder die Schulen zu, zeitweise gab es eine totale Ausgangssperre – eine extreme Herausforderung für Einrichtungen wie das „Haus der Hoffnung“. Mit den aus dem Schwarzwald gespendeten Laptops konnte Online-Unterricht stattfinden. Die neuen Instrumente kamen bei den Kindern und Jugendlichen bestens an, sie hatten sich die Gitarren gewünscht. „Der Verein freut sich sehr darüber, dass er dank dieser Spende die musische Erziehung entscheidend fördern kann“, sagte Vereinsvorsitzende Ellen Dietrich.

Die neuen Gitarren sorgen für große Freude im „Haus der Hoffnung“. Bild: Rotary-Club | Bild: Rotary-Club

Ingrid Schneider-Winter findet, dass man hierzulande von den Nepalesen viel lernen kann. Trotz aller Probleme seien die nämlich immer hoffnungsvoll und schauten auch in der größten Not immer nur nach vorne. Sie sagt zusammenfassend: „Immer wieder werden die Menschen in diesem Land in ihren Bemühungen um ein besseres Leben zurückgeworfen, sei es durch Erdbeben wie 2015 oder aktuell durch die Corona-Krise. Und immer bleiben sie zuversichtlich und suchen nach Lösungen.“

Ingrid Schneider-Winter aus Müllheim berichtet Präsident Uwe Vollmer von den Rotariern Furtwangen-Triberg vom Nepal-Projekt. Bild: Rotary-Club | Bild: Rotary-Club

Internet: http://www.hausderhoffnung-nepal.de