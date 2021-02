von Karl Volk

Die Narren im Triberger Ortsteil Gremmelsbach haben sich etwas Besonderes für ihre kleinen und großen Mitglieder einfallen lassen. Nein, Fastnachtsveranstaltungen dürfen dieses Jahr coronabedingt überhaupt nicht stattfinden. Wie oft waren die Fasnetbegeisterten in guten Zeiten bereits vor dem Schmotzigen Donnerstag zusammengekommen ... Sie waren unterwegs zu Proben, zum Dekorieren, zu allem, was mit der Fasnet zusammenhing. Das alles ist im Jahr 2021 allerdings nicht möglich. Aber ja, ganz ohne Narretei geht es halt nicht. Also was tun? Echte Fastnachtsfans sind um gute Ideen nie verlegen.

Die Zunftmeisterin der Gremmelsbacher Holzschueh-Klepfer, Steffi Laube, und ihr Vize Roland Dieterle haben sich etwas einfallen lassen. Sie statteten allen Mitgliedern der Holzschueh-Klepferzunft in Triberg, Nußbach, Gremmelsbach, Langenschiltach, Schonach und Schönwald einen Besuch ab. Natürlich nicht mit leeren Händen, sondern mit Geschenken in einer Tüte und einer fastnächtlichen Botschaft. „Es isch nit groß – nei eher klei, doch für Euch alle a bsondere Leckerei.“

Männer fanden darin ein kleines Bier, Frauen einen Piccolo, alle kleine Klopfer, das heißt Glasfläschlein mit Hochprozentigem. Zur Trinkzeremonie gehört, dass man damit auf den Tisch klopft, daher der Name. Des Weiteren sollen gegen Traurigkeit helfen: Bratwürste, Süßigkeiten und Luftschlangen. Halbwüchsige bekamen ein alkoholfreies Getränk und Kinder Quetschies, ein smoothieartiger Fruchtbrei im Quetschbeutel. Die Hoffnung stirbt auch an Fastnacht zuletzt: „Mir hoffe, dass mir bal wieder däffe, in geselliger Runde uns wieder treffe“, so die Botschaft der Gremmelsbacher Narren an alle Freunde der Fröhlichkeit.