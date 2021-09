von Hans-Jürgen Kommert

Eine Ausstellung eines der wichtigsten Unternehmen der Raumschaft ist im Triberger Kurhaus gestartet. Die Energiegesellschaft Triberg, die EGT, wird 125 Jahre alt und präsentiert im Foyer und im Schwendisaal eine Schau, die diese 125 Jahre reflektiert. Die Ausstellung ist geöffnet bis zum 3. Oktober und erlebt dann eine kleine Krönung mit der Ringer-Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken.

Der Urenkel von einem der Firmengründer, Stefan von Schoen, präsentiert eigens aus München angereist, gemeinsam mit EGT-Marketingleiterin Andrea Pfrengle, die Mitarbeiter der ehemaligen Akkumulatorenfabrik. Bilder: Hans-Jürgen Kommert | Bild: Kommert

Bereits am Freitagvormittag eröffnete der Vorstandsvorsitzende Jens Buchholz die Ausstellung für geladene Gäste. Aufgrund der aktuellen Situation erfolgte die Eröffnung im kleinen Kreis. So waren Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel, Bürgermeister-Stellvertreter­in Silke Burger aus Schonach, Bürgermeister Josef Herdner aus Furtwangen und der St. Georgener Bürgermeister Michael Rieger ebenso anwesend wie Stefan von Schoen, der Urenkel von Wilhelm Eduard Freiherr von Schoen, einem der Firmengründer.

Der aktuelle Vorstandsvorsitzende Jens Buchholz begrüßt am Freitagvormittag zahlreiche geladene Gäste zu Eröffnung der Ausstellung im Kurhaus Triberg. Bis 3. Oktober ist die Ausstellung zu sehen. | Bild: Kommert

Durch die Geschichte selbst führte dann derjenige, der gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen diese bis ins Detail eruiert hatte und damit sicher diese Ausstellung ermöglicht hatte – Wilfried Dold vom Vöhrenbacher Dold Media Verlag, der zugleich auch beauftragt war, ein Buch über diese 125 Jahre EGT als Chronik des Unternehmens zu verfassen. Gemeinsam mit der Marketingleiterin des Unternehmens, Andrea Pfrengle, hatte er viele Stunden investiert, um Buch und Ausstellung zu gestalten – die Chronik soll am 9. Dezember vorgestellt werden.

Dold zeigte die Pionierleistung auf, die dafür sorgte, dass Triberg deutschlandweit wohl zu den ersten Städten gehört hatte, die über eine elektrische Straßenbeleuchtung verfügten, gespeist aus Wasserkraft.

Viele hochrangige Besucher bewunderten damals diese Errungenschaft. Dold legte aber auch einen Finger in die Wunde Wasserfall – in trockenen Jahren fehlte die Kraft des Wassers teilweise komplett.

Das Laufrad einer Zwei-Strahl-Pelton-Turbine, die von 1933 bis 1981 im oberen Kraftwerk am Wasserfall Dienst tat, begrüßt die Besucher am Eingang zum Kurhaus. Im Kurhaus informiert eine Ausstellung über die Geschichte der EGT. | Bild: Kommert

Ein angedachter Stausee auf der Gemarkung Schönwald scheiterte damals. Erst, als auch St. Georgen Strom wollte, konnte durch den Erwerb des Geländes, wo sich heute die EGT-Hauptverwaltung befindet, eine Speichermöglichkeit gebaut werden. Auch die zwischenzeitlich gebaute Akkumulatorenfabrik wurde gewürdigt, dabei wies Dold auch auf die gesundheitlichen Aspekte hin – viele Arbeiter erlitten Bleivergiftungen, auch der Umgang mit Schwefelsäure wurde seinerzeit wohl recht blauäugig angegangen.

Einer durfte seinen Anteil am heutigen Unternehmen dann aber selbst vortragen – Rudolf Kastner, der von 1993 bis 2019 die Geschicke des Unternehmens in die heutige Ausrichtung lenkte und die Unterteilung in die diversen Geschäftsfelder vornahm. Der jetzige Aufsichtsratsvorsitzende verdeutlichte aber auch, dass man sich auf den erzielten Erfolgen nicht ausruhen dürfe, vielmehr gelte es, weiterhin nach vorne zu blicken – dies jedoch mit entsprechendem Augenmaß.