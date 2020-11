von Christel Börsig-Kienzler

Hotelier Georg Wiengarn kündigt jetzt eine 24-tägige Ersatzveranstaltung an. „Bisher hatten wir geplant, lediglich jeden Abend an unseren 24 Balkonen ein weiteres Fenster zu öffnen, sodass zumindest die bewährte Weihnachtsansicht unseres Hotels erhalten bleibt. Doch das schien uns zu wenig, denn wir wollen ja den Einheimischen auch in diesem Jahr etwas Außergewöhnliches bieten und letztendlich auch einen Geldbetrag für einen sozialen Zweck spenden“, sagt Wiengarn. „Wenn schon die Besucher nicht zu uns auf die Hotelterrasse kommen können, so wollen wir zu ihnen kommen. Und das in etwas anderer Form: nämlich per Facebook und Youtube.“

„Der Triberger Autor Dieter Stein, der ehrenamtlich seit Jahren die beliebte Weihnachtsgeschichte für die Kinder schreibt, hat sich bereit erklärt, zusätzlich eine weitere humorvolle Geschichte für die Erwachsenen zu veröffentlichen“, fährt Wiengarn fort. Die Vorbereitungen laufen derzeit mit viel Enthusiasmus auf Hochtouren, sodass der 1. Dezember kommen kann.

Hoher technischer Aufwand

„Wir haben jüngst unser Hotel in ein Aufnahmestudio mit großem Equipment verwandelt, was den Aufwand der gesamten Aktion widerspiegelt. So wurde unter anderem ein vierköpfiges Team um Moritz Huber aus Schonach für die Bild- und Tonaufzeichnungen engagiert. Die Kamera bedienten Jana Johnston und Markus Schwarz, für den Ton ist Joscha Bitsch und für den Schnitt wiederum Markus Schwarz verantwortlich“, informiert Wiengarn.

Autor ist Dieter Stein. | Bild: Foto Carle/Norbert Kessler

Bewährtes Team

Erzählerin ist die in Schönwald lebende Sprachwissenschaftlerin Ranka Pretzer-Kovac. Sie habe zugunsten der guten Sache ihre uneigennützige Mitwirkung zugesichert. Auch Ralf Gothan aus Teneriffa ist wiederum dabei und spricht täglich die begleitenden Worte. „Dieter Stein sorgt mit seinen Geschichten für aufkommende Weihnachtsfreude. Vom zweiten bis neunten Dezember wird Pretzer-Kovac seine Jugenderinnerungen aus den 1950er Jahren vorlesen. Hier erfahren die Zuhörer und Zuseher unseres Adventskalenders, wie nach dem Krieg das Weihnachtsfest wesentlich bescheidener als heute gefeiert wurde“, so Wiengarn.

Erlös fließt in Spendentopf

„Der Goldene Stern leuchtet für die Kinder vom 10. bis 18. Dezember. Dort erzählt Pretzer-Kovac, wie die kleine Katharina von einem Stern drei Wünsche erfüllt bekam. Diese Geschichte liegt auch heuer wieder in gedruckter Version vor und kann für einen Euro erworben werden. Auch dieser Erlös wird vollumfänglich in den Spendentopf fließen“, verspricht der Hotelier.

Vom 19. bis zum 23. Dezember werde die Zeit mit „etwas anderen“ weihnachtlichen Gedichten überbrückt, die ebenfalls aus Steins Feder stammen.

Geld geht an Tafelladen

„Mir ist daran gelegen, dass wir auch in diesem Jahr eine Spende für soziale Zwecke erwirtschaften“, sagte Wiengarn. Als Empfänger haben er und seine Ehefrau Manuela den Tafelladen in Triberg des „Mach mit Fördervereins“ aus Villingen-Schwenningen als Spendenempfänger auserkoren. Einen Link zum Spendenkonto gibt es täglich im Video.