von Hans-Jürgen Kommert

Großes Lob gab es bereits bei der Einweihung der runderneuerten Skirollerstrecke zum SV-Cup in Schönwald für die bisher erfolgten Arbeiten rund um Strecke, Strafrunden und Schießstand. Die Toilettenanlage fehlt noch: Wie Bürgermeister Christian Wörpel selbst feststellte, sei das bei diesen Zuschauerzahlen absolut notwendig. Nun konnte der Aufbau der WC-Anlage in die Wege geleitet werden, nachdem die Bodenplatte bereits vor den Sommerferien beauftragt wurde. Johannes Göppert nahm im Publikum Platz – er hatte ein Angebot für die Holzbauarbeiten abgegeben. Seine Firma bekam den Zuschlag für dieses Gewerk. Für den Nettopreis von 39.865 Euro ging der Auftrag an ihn. Da die Skirollerstrecke zu den Eigenbetrieben Tourismus zählt, kann die Mehrwertsteuer in Abzug gebracht werden. Die Sanitärarbeiten wurden an die Firma Kempf aus Hornberg vergeben, sie verlangt dafür 21.817 Euro netto. Noch ganz kurzfristig nachgereicht wurde ein Angebot für die Trennwände der WC-Anlage an die Firma Kemmlit Bauelemente GmbH aus Dusslingen, vergeben zu einem Nettoangebotspreis von 3238 Euro. Es fehlen noch die Elektroarbeiten, die Türen und Fenster sowie die Ausbauarbeiten. Von veranschlagten 95.200 Euro seien 74.858,25 Euro in Auftrag gegeben, erklärte Bürgermeister Wörpel.