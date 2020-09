von Hans-Jürgen Kommert

Den Vertrag unterschrieb Bürgermeister Gallus Strobel mit Jens Buchholz, Vorstand der AG und Geschäftsführer der EGT Energie GmbH, sowie Erik Hugel, Technischer Geschäftsführer der EGT Energie GmbH. Es war der Schlussakt eines langen Verfahrens, das die Stadt laut Strobel mehr als 10.000 Euro für Rechtsberaterhonorare gekostet habe. Die professionelle Begleitung habe ein rechtssicheres Verfahren ermöglicht, was für eine 20-jährige Laufzeit unabdingbar sei. „Wegen der hohen Investitionen wäre eine kürzere Vertragslaufzeit unsinnig“, räumte Strobel ein.

Die Stadt und er als Mitglied des Aufsichtsrats der EGT begrüßten es sehr, dass man mit dem Partner EGT einen ab 1. Januar 2021 erneut 20 Jahre laufenden Vertrag über die Nutzungsrechte des Gasnetzes bekommen habe. „Hier, im Stammland der EGT, wäre es eine Schande gewesen, wenn ein anderer zum Zuge gekommen wäre“, sagte Strobel. „Das Ausschreibungsverfahren für den neuen Konzessionsvertrag war sehr aufwändig und wäre ohne juristischen Beistand nur schwer zu bewältigen.“ Es wurde erst durch die Liberalisierung des Energiesektors notwendig.

Nur ein reeles Angebot

Zunächst habe es auch weitere Interessensbekundungen gegebenen, letztlich habe dann aber der Platzhirsch das einzige reelle Angebot abgegeben. Nach der Bestätigung der Rechtsaufsicht erfolgte nun die Unterschrift. Er sei nun froh, mit der EGT Energie GmbH erneut den verlässlichen Partner zu haben, der die Gemeinde seit etlichen Jahrzehnten energietechnisch begleitet – und er hoffe, dass man die vertrauensvolle Zusammenarbeit erfolgreich weiterführen könne, räumte auch der Vorsitzende Jens Buchholz ein. „Wir setzen die gute, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Gemeinde sehr gerne fort“, so Buchholz. Auch er freue sich, am Stammsitz der EGT weiterhin mitarbeiten zu dürfen.

Dass man nun wieder bei der EGT ist, sei beruhigend, schließlich wisse man um die Verlässlichkeit des Konzessionärs, der in den nächsten 20 Jahren das 62 Kilometer Mitteldruck-Gasleitungen umfassende Gasnetz auf einer Fläche von etwa 20 Quadratkilometern mit 970 Ausspeisungspunkten betreut und weiter ausbauen will. Bis dato umfasst die transportierte Gasmenge im Netz, das nicht ausschließlich von der EGT genutzt wird, jährlich eine Leistung von etwa 45 Gigawattstunden (GWh). Hugel betonte: „Die Stadt Triberg setzte bisher großes Vertrauen in uns und unsere Arbeit – diesem Vertrauen wollen und werden wir wie gewohnt auch in Zukunft gerecht werden.“