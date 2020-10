von Karl Volk

Herausragendes Thema in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Gremmelsbach waren erneut einige Straßensanierungen. Diese sind, so wurde deutlich, teils dringend nötig.

Bild: Karl Volk

Man kann schon von einer Tradition sprechen: Jeden Herbst kommen die Haushaltsangelegenheiten des Teilorts auf die Tagesordnung des Ortschaftsrats Gremmelsbach. Dieser berät über die Vorschläge, die der Ortsvorsteher ausgearbeitet hat, die danach dem Gemeinderat weitergereicht werden. An der Sitzung, geleitet von Ortsvorsteher Helmut Finkbeiner, nahm auch der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Triberg und Stadtrat Reinhard Storz teil. Die Einzelheiten erläuterte Sven Ketterer, Bautechniker der Stadt.

Bild: Karl Volk

Zahlreich sind die Straßenschäden durch Schlaglöcher und Abbrüche an Rändern. Bei den Reparaturkosten handelt es sich jeweils um fünfstellige Zahlen. Dies gilt bereits für den ersten Tagesordnungspunkt „Dorfplatz Gremmelsbach“. Der triste Zustand des Sträßchens von der Feuerwehrgarage zum Dorfgemeinschaftshaus wird im zweiten Bauabschnitt die Summe von 75 000 Euro beanspruchen, so Sven Ketterer. Die Straßendecke wird stabil gebaut, als Begrenzung dienen Natursteine. Eine Rinne soll die Bildung von Pfützen verhindern. Mit der Arbeit kann noch dieses Jahr begonnen werden. Der Ortschaftsrat beschloss das Vorhaben einstimmig.

Mittelweg auf dem Friedhof

Ein zweiter Bauabschnitt bei der Pflasterung des Mittelwegs auf dem Friedhof von der Aussegnungshalle zur Kirche soll ebenfalls in Angriff genommen werden. Vorgesehen dafür sind 10 000 Euro zusätzlich zu den 2000 Euro, die bereits in diesem Jahr finanziert sind. Hier ist auch an die Befahrbarkeit durch schwerere Steinmetzfahrzeuge gedacht. Sanierungsbedürftig sind außerdem mehrere Gemeindestraßen und Hofzufahrten im Obertal (12 000 Euro), im Gefell (20 000 Euro) und das Bankett an der Höhenstraße Obergefell/Hohlops (21 000 Euro).

Immer mehr Risse

Anvisiert sind vorsorglich 250 000 Euro für die Beseitigung der Engstelle im Unteren Leutschenbach (beim Anwesen Kuner), wo die Straße in einem schlechten Zustand ist und auch zunehmend Rissbildung aufweist. Auch diese Pläne fanden die einmütige Zustimmung des Ortschaftsrats.

Hinten versteht man nicht mehr

Aber der Ortschaftsrat hat auch einige andere Wünsche fürs kommende Jahr. Als notwendig erachtet wurde die Verbesserung der Beschallungstechnik im Dorfgemeinschaftsraum. Kritisiert wurde, dass in der hinteren Hälfte des Saales der Redner auf der Bühne nicht mehr verstanden wird. Der Missstand wäre leicht zu beseitigen, Kostenpunkt: 3000 Euro.

Ortschaftsrat zeigt Einigkeit

Der Werkraum der ehemaligen Schule, zwischenzeitlich auch einmal von den Triberger Ringern genutzt, soll als kleiner Besprechungsraum sowie für Möbel und Aufbewahrung für die Ausrüstung der Vereine genutzt werden können. Im jetzigen Zustand ist Ordnung zu halten kaum möglich, Kosten: 2500 Euro. Die Fensterfront im Ober- und Untergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses ist nach knapp 60 Jahren renovierungsbedürftig. Da die Feuchtigkeit eindringt und der Innenraum kaum noch heizbar ist, sei eine Aufschiebung energetisch nicht sinnvoll. Auf den neuesten Stand müssten auch die öffentlichen Toiletten im Rathaus Gremmelsbach gebracht werden, zudem sind Fenster und Beleuchtung sanierungsbedürftig. Alle Vorschläge der Verwaltung fanden die Zustimmung des Ortschaftsrats.