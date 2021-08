von Markus Reutter

Der Greifvogel- und Eulenpark in Triberg muss seine Öffnungszeiten deutlich einschränken. Grund ist ein krankheitsbedingter Ausfall des Hauptfalkners, wie Parkbetreiber Stephan Keidel erklärt. Nachdem die Zahl der Besucher im Greifvogelpark bis Mitte Juli noch „sehr übersichtlich“ war, so Keidel, habe sie dann nach dem 15. Juli „von einem Tag auf den anderen“ erfreulich zugelegt. So hätte es weitergehen können. Doch nun ist der Hauptfalkner erkrankt, erklärt der Parkbetreiber, weshalb die Öffnungszeiten reduziert werden müssten.

Beliebt sind die Eulenführungen im Greifvogel- und Eulenpark. Wegen der reduzierten Öffnungszeiten gibt es dieses Angebot ab sofort nur noch an den Wochenenden. | Bild: Drei-Welten-Tourismus GmbH/Stefan Kuhn

Wenn der Park bislang dienstags bis sonntags geöffnet war, ist er ab sofort nur noch samstags und sonntags jeweils von 13 bis 18 Uhr zugänglich. An den Wochen­enden werde es weiterhin um 14 Uhr die beliebte Eulenführung geben, ebenso um 16 Uhr die Flugvorführung mit den Greifvögeln.

Keidel hält es für möglich, dass sein Hauptfalkner längere Zeit ausfällt und ein Ersatz nicht so schnell auffindbar ist, sodass die auf die Wochenenden reduzierten Öffnungszeiten bis zum Ende der Saison Ende Oktober beibehalten werden müssen. Letztlich möchte er sein jetziges Personal, zu dem auch zwei Falkner zählen, um einen weiteren ergänzen, um solchen Engpässen wie derzeit entgehen zu können. „Ein Inserat ist bereits geschaltet.“

Die Pandemie hat den Betrieb des Greifvogelparks auch in diesem Jahr stark beeinflusst. So musste im April und Mai zwangsgeschlossen werden, blickt Keidel zurück. Wenn nun die Inzidenz weiter in die Höhe klettert und die 100 überschreiten sollte, müssten womöglich Zoos und damit auch der Greifvogelpark wieder geschlossen werden, eventuell noch vor dem eigentlichen Saisonabschluss des Parks in der zweiten Oktoberhälfte. Keidel hofft sehr, dass sich das Pandemiegeschehen beruhigt und der Park im nächsten Jahr die ganze Saison über öffnen kann. Er räumt ein, dass die Gewinnzone bislang nicht erreicht sei. „Das braucht schon mal eine Saison, die stabil ist.“

Pandemiebedingt konnte auch das Hauptgebäude im Park bislang nicht öffnen. Aufgrund der Abstandsregeln sei nur eine begrenzte Anzahl an Personen pro Stockwerk zulässig. Dadurch lohne sich der Betrieb des Hauptgebäudes mit dem hierfür notwendigen Personal bislang nicht.

Als Vorteil habe sich die Einführung der Drei-Welten-Karte Anfang Juli erwiesen. Es handle sich um eine Kooperation mehrerer Landkreise in den Regionen Schwarzwald, Bodensee und Rheinfall. Wer die Drei-Welten-Karte habe, könne viele Einrichtungen in dieser Region kostenlos nutzen, so auch den Greifvogelpark. „Es kommen sehr viele Besucher mit dieser Karte“, freut sich Keidel.

Der Parkbetreiber engagiert sich auch in weiteren Vogelprojekten. So ließ er im Schwarzwald-Baar-Kreis 30 Nistkästen für Schleiereulen vor allem an oder in Scheunen anbringen. Der Bestand dieser Eulenart sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen, weil bisherige ­Brutmöglichkeiten wegfielen. Sei es, weil Scheunen anderweitig genutzt wurden oder immer mehr verschlossen seien, auch wegen EU-Verordnungen.

Von den aufgehängten Nistkästen sei zumindest einer von einem Schleiereulen-Brutpaar angenommen worden. Keidel ließ in den Kästen Kameras anbringen. Deshalb weiß er, was sich dort abspielt. Einige seien von Singvögeln besetzt worden. Ungewöhnlicherweise habe sich in einem der Kästen auch eine Gans niedergelassen.

Keidel unterhält im Park außerdem eine Aufzuchtstation, in der zum Beispiel verletzte Wildvögel aufgepäppelt werden. So sei in diesem Jahr unter anderem ein Rotmilan gebracht worden. „Die meisten haben ein Trauma, weil sie mit einem Auto kollidiert sind“, vermutet er. Die Vögel lägen dann am Straßenrand. Die zu ihm gebrachten Tiere seien in der Regel eine bis zwei Wochen in der Station, um sie wieder zu Kräften zu bringen und dann wieder fliegen zu lassen. Wenn die Vögel schwerere Verletzungen erlitten hätten, bringe er sie in die Vogelklinik nach Gießen.

Im Greifvogelpark können die Besucher 30 Greifvögel und Eulen in ihren jeweiligen Volieren sehen. Wobei man manchmal genau hinschauen muss. „Die kleine Zwergeule ist gut getarnt“, nennt Keidel ein Beispiel. Mit ihrem braunen Gefieder hebe sie sich kaum von den Holzelementen in der Voliere ab. „Da muss man schon genau hingucken.“