von sk

Das Land Baden-Württemberg fördert Ausbauprojekte des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in Triberg und Schönwald mit rund 900 000 Euro. Bei der Übergaberunde im Kursaal in St. Blasien am 4. September konnten sich die Mitglieder des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar über Fördergelder in Höhe von 17,5 Millionen Euro freuen.

Kosten werden geteilt

Für Triberg konnte die sogenannte Ko-Finanzierung für die Ausbauprojekte „Gewerbegebiet Adelheid“ und für Schönwald „Im Loch“ über insgesamt 129 970 Euro, außerdem für den zweiten Bauabschnitt in der Triberger Kernstadt über 748 715 Euro und für Triberger Schulen über 18 617 Euro entgegengenommen werden.

Ko-Finanzierung bedeutet, dass der Bund sich mit 50 Prozent an den Baukosten beteiligt, das Land mit bis zu 40 Prozent, zehn Prozent der Kosten müssen die Kommunen tragen, informiert Katrin Merklinger von der Pressestelle des Zweckverbandes. Die endgültigen Fördersummen würden allerdings erst nach Abschluss der Baumaßnahmen anhand der tatsächlich angefallenen Baukosten berechnet.

Kürzlich fand in Schönwald der symbolische Spatenstich zum zentralen Technik-Standort am Naturfreibad zum offiziellen Start des zweiten Bauabschnitts des Breitbandnetzes für den heilklimatischen Kurort statt. Bürgermeister Christian Wörpel hofft für die Bauarbeiten auf Wetterglück.