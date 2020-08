Triberg vor 1 Stunde

Der Arbeiter hat keine Chance: Erst fängt eine Maschine Feuer, dann greifen die Flammen auf den Dachstuhl über

Zu einem Brand mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Donnerstagvormittag in die Kreuzstraße in Triberg ausrücken. Dort fängt eine Maschine in einer ehemaligen Fabrik bei Flexarbeiten Feuer.