von Hans-Jürgen Kommert

Bereits in wenigen Tagen kann Schluss sein mit der derzeitigen Aussegnungshalle am Triberger Friedhof: Nun beschloss der Gemeinderat die Vergabe für den Abbruch des bestehenden Gebäudes. Verbunden wird der Abbruch der alten Aussegnungshalle mit dem Neubau einer Baustraße, die notwendig sei, um den allgemeinen Betrieb des Friedhofs so wenig als möglich zu stören, wie es in der jüngsten Gemeinderatssitzung seitens der Stadtverwaltung hieß.

Nur ein Angebot abgegeben

Es sei nur ein Angebot abgegeben worden, informierte die Verwaltung weiter. Eine Firma aus Schönwald erhielt damit den Zuschlag für den Rückbau der bestehenden Aussegnungshalle und die Herstellung der Baustraße ab Wässerlewald zum Bruttobetrag von 53 701 Euro.

Baustraße soll auf Dauer bleiben

„Ist dieser Betrag in der Gesamtkalkulation enthalten?“, wollte Klaus Wangler (CDU) wissen. Der städtische Bautechniker Sven Ketterer, der die Gesamtplanung verantwortet, zeigte auf, dass der Rückbau mit rund 85 000 Euro einkalkuliert sei. Auch soll die Baustraße auf Dauer erhalten bleiben, um beispielsweise Container zu bringen oder zu holen, erklärte Ketterer.

Wertvolle Glasfenster werden wiederverwendet

Michael Hummel (FW) fragte nach den „offensichtlich wertvollen Glasfenstern“ und der geplanten Fertigstellung. Die Fenster sollen ausgebaut und im Neubau wieder integriert werden. Der Neubau soll, wenn irgend möglich, im frühen Herbst zur Verfügung stehen.

Sandra Sieber (FW) interessierte sich dafür, ob die Baustraße dann auch den Bestattern zur Verfügung stehe, was Bürgermeister Gallus Strobel verneinte.

Burkhart Müller (CDU) fragte nach, wo denn bis zum Neubau die Trauerfeiern stattfinden sollen. „Wie derzeit auch, im Freien. Wir haben auch ein Zelt angeboten, was aber keiner will“, so Strobel. Ute Meier (SPD) befand, da sei dann aber keine würdevolle Bestattung möglich. Die Trauerfeier müsse dann halt solange in der Wallfahrtskirche stattfinden, erklärte hierauf der Bürgermeister. Einstimmig fasste der Rat den Beschluss, das Angebot zum Rückbau der Aussegnungshalle und der Herstellung der Baustraße zu den genannten Bedingungen anzunehmen.