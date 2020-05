von Christel Börsig-Kienzler

Eigentlich sollten sie schon am 22. April beginnen: die Abschlussprüfungen der Realschule Triberg. Aufgrund der Corona-Pandemie finden sie dieses Jahr nicht nur verspätet ab dem 20. Mai statt, sondern auch verändert. Die Schüler dürfen ihre Prüfungen nämlich nicht wie üblich in der Realschule ablegen, sondern im Kurhaus der Wasserfallstadt.

Abschluss mit Abstand

„Diese Situation ist für alle neu“, erklärt Rektor Thomas Serazio. „Aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln, die eingehalten werden müssen, werden die 61 Schüler der drei Abschlussklassen ihre schriftlichen Prüfungen erstmals und ausnahmsweise im großen Saal im Kurhaus in der Luisenstraße ablegen.“

Elternbrief

Los gehen die Prüfungen wie immer mit dem Fach Deutsch und zwar am 20. Mai um 8 Uhr. Es folgen die Fächer Mathematik am 25. und Englisch am 27. Mai, Start ist ebenfalls jeweils ab 8 Uhr. Einlass ist stets um 7.40 Uhr. Über das genaue Vorgehen wurden die Schüler und deren Eltern in einem Elternbrief von Schulleiter Serazio bereits informiert, da es aufgrund der aktuellen Lage doch einige Unterschiede zum gewohnten Ablauf gibt.

Ab Donnerstag, 14. Mai, werden die Klassenlehrer den Schülern die Noten der schriftlichen Prüfungsfächer mitteilen. Die Neuerung: Da die fächerübergreifende Kompetenzprüfung nicht stattfindet, wählen die Schüler aus den maßgebenden Fächern. Dies sind alle Nicht-Kernfächer, ein Fach oder einen Fächerverbund, das/der für die Berechnung des Durchschnitts doppelt gewichtet werden soll und benennen dieses Fach spätestens am zweiten Unterrichtstag nach Bekanntgabe, also spätestens am Montag, 18. Mai, beim Schulleiter. Ein entsprechendes Formular teilten die Klassenlehrer bei der Notenbekanntgabe aus. Serazio hofft, „dass jedem klar ist, dass man hier sein bestes Fach auswählen sollte.“

Nachtermin nach Belieben

Ebenfalls neu ist, dass Schüler, die nicht am Haupttermin teilnehmen wollen, alternativ den ersten Nachtermin wählen können. „Diese Entscheidung muss einheitlich für alle Prüfungsteile getroffen werden“, so Serazio. Eine Erklärung musste laut Schulleiter nur für den Fall erfolgen, wenn die schriftliche Prüfung am Nachtermin abgelegt werden soll. Sie musste von den Erziehungsberechtigten vorgenommen werden, im Falle der Volljährigkeit vom Prüfling selbst, und musste formlos bis vergangenen Montag schriftlich bei der Schulleitung eingegangen sein. „Sie gilt als wichtiger Grund im Sinne der jeweiligen Prüfungsordnung“, informiert Serazio weiter. Dies habe er bereits in einem der vorigen Elternbriefe bekanntgegeben. Er riet den Schülern bis zuletzt, den Haupttermin zu nutzen.

Mündliche Prüfung

„Die mündliche Prüfung an der Realschule Triberg wurde auf den 20. Juli festgesetzt“, gibt Serazio ferner bekannt. „Über Form und Ablauf der Abschlussfeier werden wir noch rechtzeitig informieren. Es ist allerdings mittlerweile klar, dass diese nur in ganz kleinem Rahmen, also vermutlich nur mit den Schülern stattfinden wird.“

Da immer wieder E-Mail-Anfragen nach Noten in einzelnen Fächern eingehen, weist der Schulleiter darauf hin, dass die Kollegen per E-Mail keine personenbezogenen Daten unverschlüsselt mitteilen dürfen, also auch keine Noten. „Diese bitte ich im persönlichen Gespräch mit den Lehrkräften oder telefonisch zu erfragen“, erklärt Serazio.

Hauptschulabschluss

Der Realschul-Rektor wünscht allen Prüflingen „eine gewinnbringende Vorbereitungszeit und dann super Ergebnisse in den schriftlichen Prüfungen.“ Dies gilt auch für die Schüler, die 2020 erstmals ihre Hauptschulabschlussprüfung an der Realschule ablegen. Deren Prüfungstermine sind am 16., 19. und 24. Juni, ebenfalls in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch, allerdings in der Realschule, da es nur drei Prüflinge sind.

Geteilte Klassen

Mit Blick auf die aktuelle Situation im Schulhaus teilt Serazio mit, dass die großen Klassen derzeit geteilt sind und alle Tische in einem Abstand von 1,50 Meter zueinander in den Klassenzimmern stehen. Partner- und Gruppenarbeit sind im Moment untersagt. „Bei uns findet in Klasse 10 Kernfachunterricht in Deutsch, Mathe und Englisch und in Klasse 9 zusätzlich im Wahlpflichtfach statt“, so der Schulleiter.

Schüler halten sich an die Regeln

„Unsere Schüler verhalten sich angesichts der Umstände sehr diszipliniert. Sie beachten die einzuhaltenden Regeln“, lobt Serazio und verrät: „Die Schüler freuen sich nach der langen Pause, dass sie mal wieder in die Schule dürfen. Der soziale Kontakt, der ihnen fehlte, ist nun wieder da.“