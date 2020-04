von Priska Dold

Der Rathausgarten in Nußbach ist durch die Maßnahmen der Kabelverlegung für schnelles Internet im Dorf arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Nachdem feststand, dass es sich um einen geeigneten Platz für den Hauptverteiler handelt, mussten auch Zuleitungen gelegt werden.

Die Arbeiten dazu verursachten Schäden am Rasen und den Büschen – kurzum der ganze Platz sah recht desolat aus. In den vergangenen Jahren wurden immer im Verlauf der Aktion sauberes Dorf Unkraut und Steine entfernt und Büsche geschnitten. Freiwillige verhalfen dem Platz dadurch wieder zu einem ordentlichen Aussehen. Dieses Jahr fällt die Aktion aufgrund der Corona-Pandemie aus. Außerdem waren dieses Mal umfangreichere Maßnahmen erforderlich.

Mitarbeiter des Bauhofes Triberg säuberten nun in den vergangenen Tagen das ganze Areal und ebneten es neu ein. Am Hang entfernten sie alle Büsche. Geplant sei, so Ortsvorsteher Heinz Hettich, das ganze Gelände mit Rasensamen einzusähen. Dies ist jedoch wegen der Trockenheit derzeit nicht möglich. Insgesamt soll der Rathausgarten etwas pflegeleichter gestaltet werden, nur mit Rasen, ohne Büsche. Für Farbtupfer sollen Blumenzwiebeln sorgen. Die sind dem Auge zunächst verborgen, zaubern dann aber spätestens im nächsten Frühjahr ein buntes Bild.