Aussichtsreich ist er ja, der Bahnerlebnispfad, besonders nun dank der jüngst nötigen Waldarbeiten. Aber auch Sehenswertes direkt am Weg sorgt immer wieder für Überraschungen – und der Wanderer freut sich, auch über das neue, riesige Eichhörnchen.

Die Kammerers kümmern sich um Teilstück

Ein Stück weit führt der Pfad über das Gelände der Familien Reinhold und Rafael Kammerer in Nußbach. Die Freihaltung und die Sauberkeit in diesem Teilstück haben sich die beiden zur Aufgabe gemacht. Schon die Einrichtung an Station zehn freut viele Besucher, es ist inzwischen ein beliebter und bekannter Rastplatz.

80 Jahre alte Douglasie gefällt

Nun bietet Station elf zusätzlich einen schönen Blickfang: 2,60 Meter hoch, so schaut seit kurzem ein Eichhörnchen freundlich den Ausflüglern zu. Eine etwa 80 Jahre alte Douglasie musste nahe am Haus der Kammerers gefällt werden. „Dieser Baum hat mich seit meiner Kindheit begleitet“, erzählt der 89-jährige Vater und Opa Reinhold Kammerer. Nun wollte er den Stamm nicht einfach zu Brettern verarbeiten.

Sechzig Stunden Arbeit für das Glanzstück

Enkel Fabian Kammerer ist Hobby-Motorsägenkünstler und so entstand nach und nach die Idee zu diesem Kunstwerk. Sechzig Stunden arbeitete Fabian Kammerer an dem Glanzstück, das aus zwei Teilen besteht: der Körper und separat der schöne, prächtige Eichhörnchenschweif. Auf einem passenden Betonsockel haben Vater und Sohn, Reinhold und Rafael Kammerer, die Holzfigur nun gut befestigt.

Der Dank kommt von Herzen

Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold freute sich sichtlich über diese Bereicherung am Weg, sein Dank kam mit Freude und von Herzen. Dieser Dank galt insbesondere auch für die Instandhaltung dieses Teilstücks und die Ideen, den Weg zu verbessern. Dazu zählt auch eine kurze Pflasterung zum Aussichtspunkt Station elf, damit der Wanderer nicht durchs hohe Gras laufen muss.

Beschilderung wird ausgebessert

Derzeit werden Beschilderungen am Erlebnispfad ausgebessert, fügte Arnold noch hinzu. Seit sieben Jahre bestehe nun dieser beliebte Wanderweg. Er dankte auch vor allem Fabian Kammerer für seine selbstlose Durchführung dieser Arbeiten.

„Dieser Blickfang ist gewiss eine schöne Aufwertung an der Strecke und gibt sicherlich auch ein gerne genutztes Fotomotiv“, gab er den Dank an den jungen Fabian weiter. Er hofft, dass dieses schöne Eichhörnchen – mit 2,60 Metern das größte in der Raumschaft – nicht dem Vandalismus zum Opfer fällt, wie weitere schöne Teile hier, gefertigt von Udo Maier.