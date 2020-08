Das Bergwaldprojekt musste wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen fast vier Monate pausieren. Inzwischen haben wieder Projektwochen mit Ehrenamtlichen am Rohrhardsberg stattgefunden. 40 Teilnehmer haben sich dabei für den Artenschutz in der Raumschaft Triberg engagiert.

Ziele der Einsatzwochen sind, einen konkreten Beitrag zur Verbesserung der ökologischen Situation am Projektstandort zu leisten und die Sensibilisierung für eine nachhaltige Lebensweise über die Projektwochen hinaus.

Unter der Anleitung von Jan Köhl und Simon Karrer vom Bergwaldprojekt und der Regie von Johannes von Stemm vom Forst-BW Forstbezirk Hochschwarzwald haben die Teilnehmenden in den Wäldern am Rohrhardsberg bei Schonach wertvolle Lebensräume für das in den heimischen Wäldern seltene Auerwild gepflegt und auch geschaffen.

In Handarbeit entstehen die Freiflächen am schonendsten – für den Wald. | Bild: Forstamt BW

Im Zelt im Wald – aber mit eigenem Koch

Neben der praktischen Arbeit findet in jeder Woche ein Exkursionsnachmittag statt, um die vielfältigen Aspekte des Waldes zu beleuchten und deren Bedeutung, nicht nur für den Menschen, besser verständlich zu machen. Untergebracht waren die Gruppen in eigenen Zelten. Ein Koch kümmerte sich um die Verpflegung.

Für die Helfer gibt es viel zu tun. | Bild: Forstamt BW

„Die Freiwilligen lernten in den Projektwochen die wichtigen Funktionen des Waldes und seine Artenvielfalt kennen und leisteten einen ganz persönlichen Beitrag zu deren Erhalt“, sagt Johannes von Stemm vom Forst-BW Forstbezirk Hochschwarzwald über die Einsatzwochen.

Simon Karrer vom Bergwaldprojekt fügt hinzu: „Die Ehrenamtlichen entwickeln oftmals auch neue Beziehungen zum Wald und zur Natur. Die freudvollen Erfahrungen aus den Projektwochen bestärken sie darin, auch den eigenen Alltag naturverträglicher, ressourcenschonender und somit nachhaltiger zu gestalten. Sie beteiligen sich damit aktiv am gesellschaftlichen Wandel hin zu einer nachhaltigen Welt, die dann vielleicht auch widerstandsfähiger gegenüber zukünftigen Krisensituationen ist.“