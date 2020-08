In der Stadtmitte von Triberg kam es am Donnerstagvormittag zu einem Dachstuhlbrand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 10 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte quollen dicke Rauchwolken aus dem Dachgeschoss einer leer stehenden Fabrik. Die Feuerwehren aus Triberg, Nussbach und Gremmelsbach waren mit rund 50 Kräften im Einsatz. Zur Unterstützung wurde außerdem das Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Schonach angefordert.

Bild: Sprich, Roland

Die Ursache für den Brandausbruch ist derzeit unklar. Offenbar finden in dem Gebäude Renovierungsarbeiten statt. Inwieweit diese Arbeiten mit dem Brandausbruch in Verbindung gebracht werden können, will die Polizei nun ermitteln.

Der Feuerwehreinsatz hat für großes Aufsehen gesorgt, in der Triberger Innenstadt herrschte am Vormittag reger Einkaufs- und Tourismusbetrieb.