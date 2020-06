von Hans-Jürgen Kommert

Die Situation ist kritisch, wie der Report zeigt. Seit 2015, so der Förster, nähmen die Trockenperioden in der Vegetationszeit europaweit deutlich zu. Des Weiteren nähmen auch Sturmereignisse sowohl in der Häufigkeit wie auch der Intensität deutlich zu. „Die Forstwirtschaft wird durch diese Situation in ihrem Handeln sowie in wirtschaftlicher Sicht stark beeinträchtigt“, verdeutlichte Klein das Dilemma. Durch Sturm und Borkenkäfer sei in den vergangenen Jahren deutlich mehr Rundholz angefallen, als die Säge- und holzverarbeitende Industrie aufnehmen konnte. Das führte zu einem deutlichen Preisverfall.

Der Anteil von Kalamitätsholz (Sturm, Käfer, Schneebruch, Trockenholz) war im Stadtwald Triberg immer auf sehr niedrigem Niveau. 2018 jedoch stieg er auf mehr als 60 Prozent, im Jahr 2019 auf mehr als 80 Prozent. 2020 wird er 100 Prozent des Einschlags erreichen. Nachdem das Handeln im Stadtwald Triberg 2018 und 2019 durch den Borkenkäfer bestimmt war, ist im Jahr 2020 schon etwa der Hiebsatz von 2800 Festmetern durch die Stürme im Februar umgefallen. Etwa 90 Prozent dieser Bäume seien bereits aufgearbeitet und warten auf den Verkauf. Die Restaufarbeitung ist im Gange. Die Hauptschadensgebiete im Stadtwald sind auf der Kroneck, im Wässerlewald sowie am Kapellenberg, aber auch im Wasserfallbereich – sowohl was Sturm als auch Borkenkäfer betreffe.

Eine hohe Zahl an Borkenkäfern (links) sorgen wieder für viel Schadholz (unten) in den Wäldern. | Bild: Daniel Karmann

Die Käferprognose für das laufende Jahr lasse nichts Gutes erwarten. Hohe Ausgangsdichten des Borkenkäfers träfen auf große Massen von Brutmaterial aus den Februarstürmen. Es sei zu erwarten, dass im Sommer und Herbst auch im Stadtwald Triberg erneut erhebliche Mengen an Käferholz anfallen werden.

Die wirtschaftliche Situation sei daher bescheiden. Wurden bis ins Jahr 2018 stets Gewinne im Stadtwald erzielt, so rutschte das Ergebnis bereits 2019 deutlich in die roten Zahlen, was dem hohen Holzaufkommen in ganz Europa und damit dem extremen Preisverfall im Rundholz geschuldet war. Wurden bis 2018 noch durchschnittlich Rundholzpreise um die 80 Euro über alle Sortimente und Güteklassen erreicht, so lag der Preis 2019 schon unter 40 Euro je Erntefestmeter. Dazu komme, dass einige Rundholzsortimente nur sehr zeitverzögert verkauft werden könnten. Schlechtere Qualitäten fänden zeitweise gar keinen Käufer. Die Corona-Krise trage zu dieser Situation zusätzlich bei, da der Einschnitt bei allen Sägewerken deutlich reduziert wurde, weil der Absatz von Schnittholz stark zurückgehe.

Douglasie sorgt für Verjüngung

In Sachen Verjüngung der Waldbestände wird, wo möglich, auf Naturverjüngung gesetzt. Wo Pflanzungen vorgenommen werden, werde die Douglasie eingebracht, die in der Vegetationszeit trockenheitsresistenter als die Fichte sei. Jährlich würden etwa 500 Stück an verschiedensten Waldorten gepflanzt. Verjüngungsziel sei ein Mischwald aus Fichte, Tanne, Douglasie, Buche und Ahorn. Weitere örtlich vorhandene Baumarten wie Kiefer, Lärche sowie Esche und andere Laubbaumarten würden mit übernommen.

Jagd unterstützt Verjüngung

„Zur Verjüngung gehört auch die Jagd. Die Jagden Retsche/Neubauer und Wässerlewald/Leibereck werden vorbildlich bejagt, was größtenteils an einer unverbissenen und üppig aufkommenden Naturverjüngung zu sehen ist. Die Jagd Kroneck hat erheblichen Wildverbiss zu verzeichnen, hier sollte die Jagd intensiviert werden“, verdeutlichte Klein.

Einige Wege seien durch die Aufräumarbeiten im Wald in Mitleidenschaft gezogen worden. Sobald die Arbeiten beendet sind und das Holz abgefahren ist, werden diese wieder instandgesetzt. Um Triberg herum sind immer wieder Käferbäume zu sehen. Im Stadtwald werden alle Bäume beseitigt, die gefahrlos beseitigt werden können. Leider gebe es Gebiete wie an der Riffhalde, wo dies nicht möglich sei. Durch abgehende Steine und Baumteile würden die Gebäude und Straßen am Unterhang bei Arbeiten im Hang erheblich gefährdet. Hier sei eine Gefahrenabwägung erforderlich, daraus resultierend könnten einige Bäume nicht gefällt werden.

Private in Existenz bedroht

Im gesamten Gemeindegebiet hätten der Stadt- wie auch der Privat- und der Staatswald erheblich unter dem Borkenkäfer und den Stürmen gelitten. Bei einigen Privatwaldbetrieben gehe dies bis zur Existenzbedrohung. Auf den Gemarkungen Triberg, Nußbach und Gremmelsbach sind im Jahr 2020 15.000 bis 20.000 Festmeter Sturmholz angefallen. Fast alle Waldbesitzer seien bemüht, das Sturmholz zeitnah aufzuarbeiten.

Schwierige Zeiten für den Stadtwald

Als Fazit sah Klein, dass die Forstwirtschaft im Allgemeinen wie auch der Stadtwald Triberg durch die immer häufiger auftretenden Kalamitäten im Zuge des Klimawandels schwierige Zeiten erlebe. Der Waldumbau, hin zu stabilen Mischwäldern, wie er schon seit mehr als 40 Jahren durch die Forstverwaltung betrieben wird, sei nötiger denn je zuvor. Aufgrund dieses Berichtes sah Thomas Reiser (FWV) dringlichen Bedarf, sich das vor Ort bei einer Waldbegehung anzuschauen.