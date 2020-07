von Hans-Jürgen Kommert

Natürlich müsse man beachten, dass zum Ende des Haushaltsjahres 2019 wegen der Umstellung des Haushalts von der Kameralistik auf Doppik alle Haushaltsreste aufgelöst werden mussten, so Bürgermeister Gallus Strobel. „Wir wissen nicht, was sich am Ende des laufenden Jahres ergibt, wissen auch nicht, welche Zuschüsse in welcher Höhe bei uns ankommen“ – Corona lässt grüßen. Die Stadtverwaltung rechne 2020 und 2021 mit negativen Abschlüssen. Man solle die Verwaltung zurzeit weitgehend ihre „Sachen schaffen lassen, sie ist zugeschüttet mit Arbeit“, mahnte er an. Denn er wolle nicht, dass irgendwelche Zuschüsse nicht abgegriffen werden könnten, weil sie übersehen wurden.

Raumschaft Triberg Kläranlage: Grenzwertige Grenzwerte und die Gefahrenbeurteilung ist von 1986 Das könnte Sie auch interessieren