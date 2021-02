„Sprache ist der Schlüssel zur Welt, sie schafft Kontakte und öffnet Wege zur Wissensbildung“, wird CDU-Wahlkreisabgeordneter Thorsten Frei in einer Pressemitteilung zitiert.

Mit der Neuaufnahme von Einrichtungen, unter anderem aus Triberg, wachse die Anzahl bei den im Landkreis geförderten Kitas auf 23. Aus der eigenen Erfahrung wisse man und durch Studien sei auch längst belegt, dass sprachliche Kompetenzen einen erheblichen Einfluss auf den Bildungsweg und den Einstieg ins Erwerbsleben haben. Dies gelte vor allem für Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund. Deshalb habe man sich als Union dafür stark gemacht, dass das stark nachgefragte Programm fortgesetzt werde, teilt Thorsten Frei mit.

Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ unterstützt die Bundesregierung seit 2016 die alltagsintegrierte sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen. Gefördert werden bundesweit aktuell mehr als 7000 zusätzliche halbe Fachkraftstellen in Kitas und in der Fachberatung.