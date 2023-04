Triberg vor 3 Stunden

Brand in Pizzeria: Restaurant in Triberg fällt Feuer zum Opfer

Großer Einsatz der Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen in der Hauptstraße. Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 100.000 Euro. Doch es gibt großes Glück im Unglück – und auch Kritik am Vorgehen der Einsatzkräfte.