Gleich zwei Ausbildungen hat die 26-jährige Pia Singler im Bereich Zahntechnik absolviert und hat letztere nun stolz als Landessiegerin abgeschlossen. An ihrem Beruf liebt sie die Kombination aus Biologie, Handwerk und Kreativität.

Sie ist 26 Jahre jung, Zahntechnikerin ist ihr zweiter Beruf, nachdem sie zuvor als zahnmedizinische Fachangestellte tätig war. Nun hat Pia Singler ihre zweite Berufsausbildung als Landessiegerin abgeschlossen. „Meine beste Freundin ist aus privaten Gründen aus dem Kinzigtal nach Schonach umgezogen. Sie wusste von meinem Wunsch und hat mir Mut gemacht, mich zur Ausbildung bei Dentaltechnik Merkel hier in Triberg zu bewerben. Eine Entscheidung, die ich trotz der täglichen Fahrt von Zell am Harmersbach hierher nie bereut habe“, erzählt sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Sie habe nicht damit gerechnet, so weit zu kommen und sich Landessiegerin nennen zu dürfen.

Den Sieg habe sie auch ihrem Chef und den Arbeitskolleginnen und -kollegen zu verdanken, sagt Pia Singler. Sie alle hätten sie immer unterstützt und ihr mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Sie zeigte auch deutlich auf, warum sie diesen Beruf liebt: In der Zahntechnik sei ein Blick für Symmetrie, Ästhetik und Funktion gefragt. Auf der Grundlage der Anatomie wird der Zahnersatz passgenau und individuell hergestellt. Somit entsteht ein breites, sehr abwechslungsreiches Aufgabenspektrum. Mir gefällt besonders die Kombination aus Biologie, Handwerk und Kreativität“, so die Landessiegerin.

Auch über ihre berufliche Zukunft hat sich Pia Singler bereits Gedanken gemacht: Da sie ihre zweite Ausbildung hinter sich hat, zieht sie zunächst keine Weiterbildung in Richtung Meister in Betracht. „Mich zieht es in den digitalen Bereich der Zahntechnik. Auch hier macht der technische Fortschritt keinen Halt. Mit Scans im Mundbereich seitens der moderneren Zahnarztpraxen oder aber mit einem Spezialgerät eingescannten Modellen im Labor werden Kronen und vieles mehr am Computer digital konstruiert. Anschließend wird der Zahnersatz aus einem sogenannten Blank gefräst. Dadurch haben wir einfach hergestellte und dennoch hochpräzise Konstruktionen, die einfach äußerst genau passen. Dann gilt es noch, die passende Zahnfarbe zu finden – und manchmal auch, die Patienten davon zu überzeugen, dass Ultraweiß nicht die beste Wahl ist“, schmunzelte sie.

Ihr Chef Alexander Merkel macht jungen Menschen Mut, sich bei ihm zu melden. „Wir stellen auch noch geeignete junge Leute für das nächste Ausbildungsjahr ein, wären aber auch glücklich über bereits ausgebildete Bewerber“, macht er deutlich. Und wie bei Pia Singler ist er sicher, dass die Azubis auch nach der Ausbildung bleiben können.