von Maria Kienzler

Auch dieses Jahr an Heiligabend waren drei Krippenfeiern in der römisch-katholischen Seelsorgeeinheit „Maria in der Tanne“ vorgesehen. Doch Corona machte einen Strich durch die Planungen. Zum guten Schluss wurde eine Feier für junge Familien angeboten, und zwar in der Triberger Stadtkirche.

Pfarrgemeinderätin Anja Finkbeiner, die in Schonach seit 30 Jahren die Krippenspiele leitet, besuchte vor Wochen schon eine Fortbildung zum Thema „Weihnachten mit Kindern im Corona-Jahr“.

Viel Zeitaufwand nötig

Nach der Schulung stellte sie mit viel Zeitaufwand und Liebe zum Detail eine Fotocollage zusammen mit Bildern von Kindern, die in Vorjahren die Weihnachtsgeschichte spielten. Sie übergab die Dias samt Texten Pfarrgemeinderatskollegin Christine Nagel, die alles Weitere organisierte.

Als sich Familien an Heiligenabend in der Pfarrkirche versammelt hatten, konnte das neue Krippenspiel beginnen. Gemeindereferentin Birgit Kurzbach begrüßte alle und las das Weihnachtsevangelium vor. Dann gingen die Lichter aus, die Weihnachtsgeschichte wurde lebendig.

Auf Leinwand projiziert

Nikolaus Arnold projizierte die Bilder auf eine große Leinwand, während Klaus Nagel die Erzählung von der Geburt Jesu nach den Evangelien von Lukas und Matthäus in moderner Sprache verkündete. Seine Ehefrau Christine mimte temperamentvoll die Animateurin. Mit einem Hirtenstock in der Hand zog sie die Kirchenbesucher in die Handlung ein.

Durch die Raumschaft Triberg

Durch ein Bild aus dem antiken Rom wurde darauf hingewiesen, dass Kaiser Augustus eine Volkszählung angeordnet hatte und auf dem Marktplatz von Nazareth tauchte ein Bote auf, um die Bewohner zu informieren. Als sich Maria und Josef auf den Weg nach Bethlehem machten, ertönte auf der Orgelempore das Lied: „Maria durch ein Dornwald ging.“ Dabei eilte das Paar durch die Raumschaft Triberg, was deutlich wurde, als die Herbergssuche begann, die von der Schola mit dem klassischen Lied „Wer klopfet an“ begleitet wurde.

Vergebliches Anklopfen

In der früheren Triberger Gaststätte „Geutsche“ und im „Rössle“ vom Weißenbach in Schönwald wurde ebenso vergeblich an die Türen geklopft wie beim Gasthof „Karlstein„ auf dem Schonacher Rensberg. Die Kinder, Jugendlichen und Eltern wurden von Christine Nagel aufgefordert, beim Klopfen zu helfen und gleichzeitig die unfreundlichen Wirte zu spielen, die ihren Kopf schüttelten. Ein Mädchen zeigte schließlich dem Paar einen Stall, wo es wenigstens warm und gemütlich war.

Nur auf Empore wurde gesungen

„Zu Bethlehem geboren“ wurde auf der Empore gesungen, mitsingen durfte aber niemand im Kirchenraum, genauso wenig bei „Ihr Kinderlein kommet“ und „Stille Nacht“. Auch die Hirten, die von Engeln geweckt wurden, fanden das Kind im Stall, auch die Sterndeuter. Gebannt blickten die Kinder auf die Leinwand und gingen später glücklich nach Hause. Die Lieder wurden von Lukas Nagel an der Orgel begleitet, Elisabeth Spath spielte Violine, Felix Arnold Trompete.