Der Radfahrverein Bergradler Gremmelsbach feiert seinen 100. Geburtstag. Nach der spektakulären Fahrt einiger Aktiver nach Fréjus fand der offizielle Festakt statt – und damit ist noch lange nicht Schluss. Viel Aufmerksamkeit erhalten nämlich auch die Mitglieder der Theatergruppe. Bereits 1926 fand die erste Aufführung statt. Regie führt schon seit 1988 Rosa Dieterle – und das auch in diesem Jahr.

Bereits seit einigen Wochen sind elf Laienschauspieler eifrig am Proben. Eingeübt wird die Kriminalkomödie „Mord im Weinkeller – eine Komödie in drei Akten“ von Claudia Ott. „Wir prüfen vor der Suche nach einem passenden Stück zunächst, wer alles mitspielen will; danach suchen wir im Team mit Rosa Dieterle, meiner Frau Tamara und mir passende Stücke aus“, erzählt Jürgen Schwer zum Prozedere der Auswahl.

Wein, Gesang – und eine Leiche

Kurz zum Inhalt: Im Hotel „Zum gelben Haus“ geht es rund. Betty und Heinz, die Wirtsleute, haben alle Hände voll zu tun. Ihre Idee eines Wochenendarrangements mit Weinprobe und Weinverkauf ist ein toller Erfolg. Leider aber hat die Weinprinzessin Christina I. von Wein überhaupt keine Ahnung. Wein fließt trotzdem reichlich – und wenn Heinz dann noch nach ein bis zwei Schoppen seine zünftigen Lieder singt, geht es im Weinkeller mit allen Beteiligten hoch her. Als allerdings am nächsten Morgen eine Leiche auf dem Boden liegt, ist die Aufregung groß – und wird nur dann noch größer, als die Leiche auch noch plötzlich verschwindet...

Am Samstag, 18. November, um 20 Uhr geht es los mit der Premiere-Aufführung; am Sonntag, 19. November, um 14.30 Uhr folgt sogleich die zweite. Und am Sonntag, 26. November, findet die Abschlussvorstellung statt, ebenfalls um 14.30 Uhr. Alle Aufführungen werden im Dorfgemeinschaftsraum stattfinden. Aufgrund der Begrenzung der Sitzplätze bitten die Schauspieler um rechtzeitige Platzreservierung bei Rosa Dieterle unter der Telefonnummer 07722 3385.