In der Veranstaltungsreihe „Bio-Milchviehkälber für die regionale Mast“ hatte Bio-Landwirt Clemens Hug zum vierten Hofgespräch nach Gremmelsbach eingeladen. Thema war ein Projekt der Europäischen Union für die Kooperation zwischen Betrieben in Berggebieten und Tallagen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Lukas Kiefer stellte das Projekt „KoRinNa – Kooperationen von Berg- und Ackerbauern für Qualitäts-Rindfleisch, Kreislaufwirtschaft und Naturschutz“ vor. Er untersucht das Projekt unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit für die Universität Hohenheim.

Kälber für Flächennutzung einsetzen

Ziel ist es, eine regionale Wertschöpfungskette für überzählige Kälber aus der Bio-Milchviehhaltung zu etablieren, um diese langfristig für die regionale Flächennutzung zu erhalten. Dazu sollen die Standortgegebenheiten der Naturräume im Schwarzwald und den angrenzenden Tälern sinnvoll miteinander verknüpft werden, um so das Grünland effizient und naturschutzverträglich zu nutzen und gleichzeitig einen Mehrwert für die beteiligten Betriebe zu schaffen.

Kiefer zeigte auf, wie die regionale Aufzucht von Kälbern aus der Biomilcherzeugung arbeitswirtschaftlich und ökonomisch sinnvoll in bestehende Betriebskonzepte integriert werden kann. Die landwirtschaftlich genutzten Berggebiete sind durch extensive und für den Naturschutz wertvolle Grünlandflächen gekennzeichnet.

Investitionen bleiben aus

Aus Kostengründen, wegen des großen Arbeitsaufwands und einem Mangel an Winterfutter, werden weitere Investitionen in neue Stallungen jedoch oft vermieden.

Öko-Ackerbaubetriebe in Tallagen benötigen hingegen große Nährstoffmengen, um eine ausreichende Bodenfruchtbarkeit und passable Erträge zu erzielen, was ohne Tierhaltung oft mit hohen Kosten verbunden ist. Überschüssigen Weideflächen durch zu geringen Tierbesatz bei zu wenig Winterfutter in Berggebieten steht in Tallagen ein Überschuss an Kleegras und häufig fehlende Tierhaltung gegenüber.

Beide Seiten profitieren

Vorteile des Projekts Ackerbaubetriebe in Tallagen stallen die Weiderinder im Winter bei sich ein und profitieren von einer sinnvollen Verwertung des Kleegrases, was bei derzeit stark steigenden Nährstoffkosten eine erhebliche Verbesserung der Nährstoffkreisläufe ermöglicht und außerdem das Ziel einer hohen Fleischqualität unterstützt. In Verbindung mit dem in Ackerbaubetrieben reichlich vorhandenen Stroh und der günstigen klimatischen Gegebenheiten können die Ställe kostengünstig bewirtschaftet werden.

Das Kooperationsmodell spart durch Rindermast im Winter für die Landwirte im Tal Kosten für den Zukauf von Düngemitteln und entlastet die Bergbauern, indem sie weniger Kosten für die Winterhaltung haben.

Neben Landwirten aus Gremmelsbach waren auch besonders viele junge Landwirte aus dem Kinzigtal der Einladung gefolgt.