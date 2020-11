von Maria Kienzler

Edwin und Paula Wernet sind seit 50 Jahren verheiratet. Eigentlich wollten sie zu ihrer Goldenen Hochzeit auch ihre Geschwister einladen. Doch die Corona-Krise machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Immerhin konnten sie ihren Festtag in der Kirche beginnen.

Bei einer kleinen Feier nach dem Sonntagsgottesdienst in der Schonacher Pfarrkirche lobte Pfarrer Andreas Treuer das Jubelpaar für seine jahrzehntelange Treue. Diakon Klaus-Dieter Sembach überreichte Paula und Edwin Wernet die Glückwunsch-Urkunde von Erzbischof Stephan Burger. Neben den vier Kindern, die alle in der Nähe wohnen, gab es Glückwünsche von den fünf Enkelkindern.

So kommen die beiden zusammen

Über ein halbes Jahrhundert hält die Liebe der beiden. Sie erinnern sich gerne daran, wie alles begann.

Edwin Wernet wuchs auf dem Hilserhof mit drei jüngeren Geschwistern auf. Nach dem Besuch der Volksschule in Gremmelsbach musste er wie ein Knecht zu Hause arbeiten, obwohl er der künftige Hoferbe war. „Ich hatte nie Geld und nur fünf Euro auf meinem Konto“, erinnert er sich. Aber nach seiner Bundeswehrzeit durfte er im Sägewerk Finkbeiner arbeiten und half nur noch in der Freizeit auf dem Hof mit.

Paula Fehrenbacher wuchs in dem kleinen Dorf Schuttertal im Ortenaukreis mit zehn Geschwistern auf. Einer ihrer Brüder fuhr im Sommer 1967 zum Waldfest nach Gremmelsbach und sie durfte mitkommen. Im Gasthaus „Staude“ gab es dann die berühmte „Liebe auf den ersten Blick“. Ab diesem Moment fuhr der junge Hilserbauer mit seinem Auto regelmäßig ins Tal, um seine Freundin zu besuchen. Nach drei Jahren läuteten in Gremmelsbach dann die Hochzeitsglocken für das glückliche Paar.

Auf dem Hilserhof gab es immer viel Arbeit in Wald und Feld für die Eheleute. Doch als ihr Sohn Bernd mit seiner Ehefrau Barbara den Hilserhof übernahm, gingen beide in den Ruhestand. Aber sie helfen auf dem Hof immer noch ein wenig mit und auch bei der Arbeit für die Feriengäste sind sie aktiv. „Wir freuen uns, dass wir einigermaßen gesund sind und darum sind wir dankbar und zufrieden“, so das Jubelpaar.