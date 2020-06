Der Schwarzwaldverein Triberg eröffnet mit zehnwöchiger Verspätung seine Wandersaison. Am kommenden Sonntag, 21. Juni, findet die erste Wanderung nach der Corona-Zwangspause statt.

Am Mittwoch gab das Sozialministerium die Vorgaben für die Veranstalter von Wanderungen in Gruppen bekannt. Zwischenzeitlich wurden aber die Auflagen erneut gelockert, sodass nun dem Wanderauftakt nichts mehr im Wege steht, freut sich der Schwarzwaldverein Triberg. Gesichtsmasken müssen zwar im Bus getragen werden, aber während der Wanderung selbst könne darauf verzichtet werden. Die Abstandsregeln gelten nur noch für Gruppen über 20 Personen, auf die Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen müsse allerdings der Verein hinweisen und auch darauf, dass mitgebrachtes Vesper und Getränke nicht mit anderen geteilt werden dürften.

Wanderer müssen sich anmelden

Nach den geltenden Regeln müssen sich die Wanderer bei Wanderwartin Ottilia Kaye unter der Telefonnummer 0 77 22/7 7 4 4 1 74 anmelden und bei der Wanderung die persönlichen Daten in einem Selbstauskunftsformular eintragen, das für die Dauer von einem Monat aufbewahrt werden muss. Doch das ist angesichts der monatelangen Unsicherheit zu ertragen, meint der Schwarzwaldverein Triberg.

Über den Schneeberg und durch das Joostal

Die Wanderung am Sonntag, 21. Juni, führt vom Thurner über das obere Joostal zum Kaiserskreuz und weiter zum Schneeberg. Vorbei am Joosenhäusle erfolgt der leichte Abstieg zur Joosenmühle. Über den Doldenbühl wird der Thurner wieder erreicht. Die Strecke ist etwa 13 Kilometer lang und weist nur leichte Steigungen von etwa 300 Metern auf. Es ist eine längere Vesperpause eingeplant. Deshalb ist Rucksackverpflegung zu empfehlen, da eine Schlusseinkehr wegen der doch noch sehr beschränkten Sitzplätze im Thurnerwirtshaus, auch wenn nun wieder zehn Personen an einem Tisch sitzen dürfen, nicht vorgesehen ist. Alle Wanderfreunde, auch Gäste und Nichtmitglieder, die bereit sind, die Regeln einzuhalten, sind eingeladen.

Die Abfahrtszeiten

Die Gruppe fährt mit dem Panoramabus ab Marktplatz Triberg um 8.55 Uhr los. Die Rückkehr nach Triberg ist um 16.59 Uhr am Marktplatz vorgesehen. Die Fahrtkosten betragen für je zwei Erwachsene 8,80 Euro.