von Markus Reutter

Der Erweiterungsbau am Pflegeheim St. Antonius schreitet voran. Auch wenn das gesellschaftliche und vielfach auch das wirtschaftliche Leben wegen der Maßnahmen zum Corona-Schutz weitgehend erloschen ist, sind Handwerker nach wie vor im Einsatz. So auch an der Baustelle beim Neubau des Pflegeheims St. Antonius. Die Arbeiten würden planmäßig voranschreiten, freut sich Heimleiter Norman Herr. Die Fertigstellung des fünfgeschossigen Baus sei Anfang bis Mitte nächsten Jahres vorgesehen. „Man sieht deutliche Fortschritte.“

Auf vier Geschoßen je sechs Zimmer

Während im Erdgeschoss Räumlichkeiten für Lager, Spülküche und Technik vorgesehen seien, befänden sich in den vier darüber liegenden Geschossen jeweils sechs Einzelzimmer, also insgesamt 24 Zimmer.

Lärm und andere Probleme

Natürlich bringe die Baustelle Beeinträchtigungen mit sich, sei es Lärm, bei der Parksituation oder der Raumnutzung. Aber wenn dann alles fertig ist, „wird alles wieder sehr gut sein“.

Triberg Senioren im Triberger St. Antonius zeigen in der Corona-Krise Mut und Zuversicht Das könnte Sie auch interessieren

Seit 2017 wird am Pflegeheim gebaut. Zwischenzeitlich sei es zu Verzögerungen gekommen. So habe es Probleme bei der Stützmauer gegeben, erklärt Herr.