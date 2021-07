Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag gegen 12 Uhr auf der Schwendistraße in Triberg einen Unfall verursacht. Ein 78-jähriger Fußgänger überquerte die Straße, wobei ihn das Auto streifte. Dadurch kam er zu Fall und verletzte sich am Arm. Der Unfallverursacher stieg aus dem Wagen aus, nannte dem Mann einen Namen und fuhr weiter.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Triberg, Telefon 07722/9160710, zu melden.