20.000 Euro Sachschaden an einem Linienbus und einem Auto sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Wallfahrtstraße ereignet hat. Die Polizei beschreibt den Hergang folgendermaßen: Ein 19-Jähriger war gegen 07.30 Uhr mit einer Geländelimousine (SUV) talwärts auf der zu dieser Zeit mit Schnee bedeckten Wallfahrtstraße unterwegs. Infolge einer an die Straßenverhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit brach das Heck des Wagens im Bereich einer Kurve nach links aus und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß das SUV mit einem Linienbus zusammen, der gerade auf der Wallfahrtstraße bergauf fuhr. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Bis zum Eintreffen der Abschleppdienste war die Wallfahrtstraße (Bundesstraße 500) im Bereich der Unfallstelle nur einseitig befahrbar.