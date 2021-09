von Hans-Jürgen Kommert

Offene Türen rannte die Verwaltung mit einem Antrag auf Ausweitung der Ganztagsschule an der Grundschule auf vier Tage ein. Bisher wird die Schule als Dreitages-Ganztagsschule von Dienstag bis Donnerstag geführt, allerdings ist die Betreuung auch am Montag gewährleistet – da aber rein auf Kosten der Stadt und ohne Umsetzung des pädagogischen Konzepts. Der Gemeinderat beschloss die Erweiterung der Ganztagsschule einstimmig.

Nun sei Bianca Mey, Rektorin der Grundschule, auf die Stadt zugekommen, sie würde die Ganztagsschule gerne verbindlich auf vier Tage ausweiten, sodass das pädagogische Konzept an allen vier Nachmittagen vermittelt werden könnte. Bei der Betreuung sei dann stets auch pädagogisches Personal anwesend. Die Schulleiterin vertrat dieses Konstrukt sehr deutlich vor dem Gemeinderat.

Werner Breig, zuständig für Schulangelegenheiten in der Verwaltung, trägt gemeinsam mit Bianca Mey, der Rektorin der Grundschule, die für das nächste Schuljahr geplante Ausweitung der Ganztagsschule vor. Bild: Hans-Jürgen Kommert | Bild: Kommert

Die Kosten für den Montag und auch die Zuschüsse durch die Jugendstiftung für die Mittagszeit steigen, sodass zugleich auch die Betreuung beim Mittagessen am Montag übernommen würde. Das bisher von der Stadt bezahlte Personal könnte über die Schule weiter beschäftigt werden, sodass zeitgleich mehr Betreuungspersonal eingesetzt werden könne – was Klaus Wangler in der Beschlussfassung als Widerspruch sah: Dort stand nämlich, dass die sächlichen und personellen Kosten für das Mittagessen und die Betreuung der Mittagsfreizeit durch die Stadt getragen würden. Werner Breig, zuständig in der Verwaltung unter anderem auch für die Schule, verteidigte diesen Satz gemeinsam mit der Schulleiterin: Das sei ein praktisch vorgegebener Satz für das Regierungspräsidium, das diese Formulierung benötige – bezahlt würde das über die Jugendstiftung. Ansonsten stelle sich die CDU hinter die Ausweitung, so Wangler.

Michael Hummel (FWV) fand es gut, dass das Personal weiterhin beschäftigt werde, allerdings habe er Zweifel, dass das ganze Personal benötigt werde. Da nicht alle Kinder direkt am pädagogischen Konzept mitwirken könnten, so Mey, benötige man deutlich mehr Leute zur Beaufsichtigung, auch wegen verhaltensauffälliger Kinder.

Ute Meier (SPD) meinte, man solle nicht in den Sparmodus kommen, wenn es um die Belange der jungen Menschen gehe. „Wird die Zeit auch genutzt, um die etwas unglücklichen Umstände durch die Pandemie aufzuholen?“ wollte Meier wissen. Nachhilfe sei dabei sicher nicht möglich, erfuhr sie. Personell sei diese bestens besetzt, dazu gebe es eine sehr gute Kooperation mit Christina Schultzke. Zudem trete das Ganze erst im nächsten Schuljahr in Kraft.