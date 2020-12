von Maria Kienzler

Das Café „Schäfer„ in der Hauptstraße schließt noch in diesem Jahr seine Pforten. Am 31. Dezember fällt die Ladentür der ältesten Konditorei Tribergs endgültig ins Schloss, denn das Ehepaar Schäfer hat sich entschlossen, in den Ruhestand zu gehen.

Mehrere Generationen in Familienbesitz

Das Geschäft wurde von Claus-Dieter und Christa Schäfer bereits im Jahre 1973 übernommen und in den vergangenen Jahrzehnten mit ihrem Sohn Christian, der wie sein Vater Konditor ist, betrieben. Doch nun schließt nach mehr als 150 Jahren mit dem Café „Schäfer„ eines der traditionsreichsten Einzelhandelsgeschäfte von Triberg, das sich über mehrere Generationen im Familienbesitz befand.

Ladensterben setzt sich fort

Damit setzt sich das Laden-Sterben in der Triberger Hauptstraße fort. So wird künftig ein weiterer Anziehungspunkt fehlen, der auch wesentlich zur Belebung der Unterstadt beigetragen hat.

Konditormeister Claus-Dieter Schäfer ist sehr stolz auf das handgeschriebene Büchlein seines Vaters August mit dem Originalrezept von Josef Keller, der die Schwarzwälder Kirschtorte vor 105 Jahren erfunden hat. | Bild: Maria Kienzler

Begehrte Spezialitäten

Bei den Kunden sehr begehrt waren verschiedene Spezialitäten des Hauses, zum Beispiel das Pralinen-Sortiment und die echten Schwarzwaldkirschen auf der Kirschtorte. Vor allem aber das Originalrezept der Schwarzwälder Kirschtorte, das sich im Besitz der Familie befindet, hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Café „Schäfer„ mitsamt der Konditorei weit über die Grenzen des Schwarzwalds hinaus bekannt geworden ist.

Überregional und sogar international bekannt

Immer wieder haben deutsche Fernsehsender wie das ZDF über die Konditorei „Schäfer„ berichtet. Aber auch internationale Fernseh-Stationen, etwa aus England oder Saudi-Arabien, informierten über die begehrten Spezialitäten des Hauses. Überregionale Zeitschriften und internationale Reiseführer sowie das Bordmagazin einer bekannten deutschen Fluggesellschaft machten ebenso auf die Konditorei im Schwarzwald aufmerksam. Auf diese Weise wurde das heimische Café auch ein Werbeträger für die Stadt Triberg.

Den Gästen sehr dankbar

„Wir sind unseren vielen Gästen sehr dankbar für die langjährige Treue und den großen Zuspruch, denn nur dadurch war es möglich, dass unser Geschäft so viele Jahre erfolgreich bestehen konnte“, versichert das Ehepaar Schäfer, das nun „altersbedingt, aber schweren Herzens“, in den Ruhestand gehen wird.