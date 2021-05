von Hans-Jürgen Kommert

Camping-Gefühl, unabhängig vom Wetter – das wollen die in Triberg geplanten Indoor-Camping-Plätze ermöglichen. Die Arbeiten schreiten voran. In der riesigen Halle stehen schon die ersten Motto-Wohnwagen.

Schonach Nach dem Corona-Schock in Schonach: Notbetreuung und Neuntklässler dürfen wieder ins Schulgebäude Das könnte Sie auch interessieren

Campen mit allem drum und dran, allerdings ohne dabei vom Wetter abzuhängen – das ist das Konzept, mit dem die Leiterin der Anlage, Laura Heim, künftig Besucher nach Triberg locken möchte. Viel Hirnschmalz habe sie in die diversen Motto-Wohnwagen investiert. Faszinierende Trailer stehen in der riesigen Halle. So gibt es beispielsweise einen Wohnwagen mit dem Motto „Route 66“ und sogar ein gelbes U-Boot namens „Jellow Submarine“.

Das ist bisher passiert

Wie aber kam es dazu, dass ein solches recht eigenwilliges Konzept in einem ehemaligen Industriebau entstehen kann?

Schandfleck-Alarm: Im Jahr 2017 sei der Leiter der Immobilienabteilung einer ortsansässigen Bank auf Projektentwickler Rolf Dickmann mit dem Objekt zugekommen. Die Fabrik werde ihre Produktion verlagern. „Das ist ein Problem, das viele Gemeinden kennen, denn oft genug bleiben die Fabrikgebäude auf lange Zeit ungenutzt, verfallen, werden zugemüllt und werden zu Schandflecken“, sagte Rolf Dickmann im Gespräch. Für solche Objekte Lösungen zu finden, sei ausgesprochen schwer. Auch ihm sei spontan nichts eingefallen.

Noch ist von außen nicht allzu viel zu sehen beim künftigen Indoorcamping-Projekt DaHeim im ehemaligen Industriebetrieb. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Schwierige Aufgabe: Die Frage lautete: Wie könnte eine sinnvolle und vor allen Dingen auch wirtschaftliche Nutzung von 5000 Quadratmetern zuzüglich Außenbereich und reichlich Parkplätzen in einer kleinen Stadt wie Triberg im Schwarzwald aussehen? Eigentumswohnungen oder eine anders gelagerte Produktion seien viel zu teuer gewesen. „Doch Triberg hat einen sehr lebendigen Tourismus mit den höchsten Wasserfällen Deutschlands, den Kuckucksuhren, der Schwarzwaldbahn und weiteren Attraktionen. In der Hauptsaison ist die Stadt voll mit Autos, Wohnmobilen, Motorrädern und Menschen“, stellt der Projektentwickler fest.

Die Frage lautete: Wie könnte eine sinnvolle und vor allen Dingen auch wirtschaftliche Nutzung von 5000 Quadratmetern zuzüglich Außenbereich und reichlich Parkplätzen in einer kleinen Stadt wie Triberg im Schwarzwald aussehen? Eigentumswohnungen oder eine anders gelagerte Produktion seien viel zu teuer gewesen. „Doch Triberg hat einen sehr lebendigen Tourismus mit den höchsten Wasserfällen Deutschlands, den Kuckucksuhren, der Schwarzwaldbahn und weiteren Attraktionen. In der Hauptsaison ist die Stadt voll mit Autos, Wohnmobilen, Motorrädern und Menschen“, stellt der Projektentwickler fest. Geistesblitz: Das Nächstliegende sei ein Hotel gewesen, aber das sei zu teuer und daher nicht im Ansatz wirtschaftlich. Wie sonst könnte man das große touristische Potenzial nutzen, war hier die Überlegung. Es habe einige Zeit gedauert und einiges Kopfzerbrechen verursacht, doch dann war die Idee geboren. Die lockere Atmosphäre eines Campingplatzes für Familien, Jugend- und Motorradgruppen, unkompliziert, zugleich vertraut und doch irgendwie anders, so lautete das Ziel.

Das Nächstliegende sei ein Hotel gewesen, aber das sei zu teuer und daher nicht im Ansatz wirtschaftlich. Wie sonst könnte man das große touristische Potenzial nutzen, war hier die Überlegung. Es habe einige Zeit gedauert und einiges Kopfzerbrechen verursacht, doch dann war die Idee geboren. Die lockere Atmosphäre eines Campingplatzes für Familien, Jugend- und Motorradgruppen, unkompliziert, zugleich vertraut und doch irgendwie anders, so lautete das Ziel. Alles fügt sich ein: Zu den Übernachtungsmöglichkeiten kommen im Außenbereich Stellplätze für Wohnmobile und überdachte Stellplätze für Motorräder. Im Innenbereich sind Spinde für Gepäck und Helme, eine kleine Brauerei, ein Restaurant, ein Shop, ein großer Event-Raum und ein Fitness-Center geplant. „Viele Dinge, die schon einmal angedacht waren, fügten sich auf einmal aneinander“, zeigt sich Dickmann überzeugt. Also im Prinzip Camping-Urlaub im gemieteten Wohnwagen, doch nicht im Freien und Wind und Wetter ausgeliefert, sondern unter dem Dach und in dem Ambiente einer alten Metallwaren-Fabrik.

Originelle Übernachtungsmöglichkeiten wie im U-Boot Jellow Submarine bietet der neue Indoor-Campingplatz. | Bild: Dickmann