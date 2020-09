Kindern, die keine Möglichkeit haben, mit ihren Eltern in den Urlaub zu fahren, mit einem Zeltlager einige Ferientage zu schenken – diese Idee entstand vor rund zehn Jahren bei Rotaract, der Jugendorganisation von Rotary. Das erste Kids-Camp wurde damals in Heilbronn gestartet. Seitdem haben sich alle Rotary-Distrikte in Deutschland, Österreich und der Schweiz dieser Initiative angeschlossen, wie mitgeteilt wird.

Die Rotaracter kümmern sich um die Betreuung der Kinder. Finanziert wird das Projekt von den Rotary-Clubs der Region. Etwa 50 Kinder hatten sich dazu zuletzt im August 2019 in Wieden im Schwarzwald getroffen und waren restlos begeistert, heißt es. Auch für dieses Jahr war das Projekt geplant und vorbereitet. Doch dann kam Corona. Das Camp musste gestrichen werden.

Das war für Rotaract jedoch kein Grund, sich zurückzulehnen. Die Enttäuschung der Kinder musste irgendwie aufgefangen werden, berichtet die Organisation. Daher entschloss man sich, den Kindern ein Paket mit Spielsachen und Bastelartikeln zu schicken, das ihnen helfen sollte, die Ferienzeit sinnvoll zu überbrücken. Liebevoll wurden 50 Pakete gepackt, die nun durch die Clubs an die Teilnehmer vom vergangenen Jahr verteilt werden konnten. Auch der Rotary-Club Furtwangen-Triberg war mit von der Partie und brachte die Pakete nach Schonach und Triberg.

Alle Beteiligten hoffen nun, dass die Pandemiegefahr bis Sommer 2021 gebannt ist und damit das nächste Kids-Camp wieder organisiert werden und stattfinden kann.