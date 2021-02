Triberg vor 43 Minuten

Aufatmen im Triberger Pflegeheim: Bewohner und Mitarbeiter sind jetzt endlich geimpft

Mobile Teams impfen derzeit in Pflegeeinrichtungen und Kliniken gegen das Coronavirus. Jetzt ging es auch im Haus St. Antonius in Triberg los. Viele Bewohner und Mitarbeiter sind bereit, sich den kleinen Piekser in den Oberarm setzen zu lassen.