von Priska Dold

Absage über Absage, das Vereinsleben ruht derzeit – aber keinesfalls freiwillig. Wegen der Corona-Pandemie finden weder Proben bei der Trachtenkapelle Nussbach statt, noch das Training auf dem schönen neuen Rasenplatz.

Alles ruht im Triberger Ortsteil

Auch der Hallensport in Nussbach ruht. Der Tischtennisclub und die drei Gymnastikgruppen müssen auf ihr Training verzichten. Den Feuerwehren wurde schon vor einiger Zeit nahegelegt, ihre Versammlungen zu verschieben. Dies traf auch andere Vereine im Dorf wie Chorgemeinschaft und Obst- und Gartenbauverein.

Dass die Corona-Pandemie dermaßen ins tägliche Leben eingreifen würde, hätte zu Beginn kaum jemand geglaubt. Und doch müssen sich nun alle beugen und können nur hoffen, bald wieder ins normale Leben zurückzufinden.

Keine Walpurgisnacht

Die Walpurgisnacht am 30. April, veranstaltet von der Trachtenkapelle, ist schon seit Jahren ein Renner. Hunderte Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung konnte der Verein zählen. Was zu Beginn noch mit einem Hexenfeuer als Höhepunkt stattfand, über das die eine oder andere Hexe noch sprang, musste aus Sicherheitsgründen schon seit einiger Zeit aufgegeben werden.

Und trotzdem kamen sie. Viele Hexengruppen tummelten sich im rappelvollen Zelt und auf dem Vorplatz. Guggenmusiker gaben ihr Bestes, tolle Tänze fanden auf der Bühne statt und DJ Blasi drehte voll auf. Ein Fest für Junge und Junggebliebene war dies allemal, die Unterhaltung gefiel. Es war immer eine harte Nacht für die Helfer an der Theke oder an der Bar. Aber es füllte natürlich die Vereinskasse.

Endgültige Entscheidung steht aus

All das fällt dieses Jahr aus – darauf werde es wohl hinauslaufen, sagte Vorstands-Vorsitzender Simon Wiesenbach. Denn das endgültige Aus ist hier noch nicht gesprochen, da eine Vorstandssitzung wegen des Kontaktverbotes erst im April geplant ist. Doch alles Zuwarten bringe derzeit nichts, ist auch er der Meinung.

Betroffen ist auch das Nußbacher Maifest, ebenso ein Erfolg für die Trachtenkapelle. Den ganzen Tag musikalische Unterhaltung im Festzelt – viele Maiwanderer wussten dies zu schätzen, kehrten ein und stärkten sich für den Heimweg.

Viel Vorbereitungsstunden für die Katz

Als weiterer Höhepunkt hätte gleich am folgenden Wochenende das Einweihungsfest des neuen Sportplatzes stattfinden sollen. In Zusammenarbeit mit der Trachtenkapelle wurde das Festzelt organisiert. Der Förderverein des Sportvereins verbrachte viele Stunden mit der Vorbereitung dieses Events. Musikalische Unterhaltung war am Samstagabend geplant, zwei namhafte Brassbands aus dem Landkreis waren engagiert worden. Dies konnte problemlos rückgängig gemacht werden. Außerdem sei viel Gaudi auf dem Sportplatz geplant gewesen. Das Fest ist abgesagt. Von Verschiebung ist derzeit keine Rede. „Was wir nächstes Jahr machen, das wissen wir noch nicht“, so Festwirt Jörg Faller.

Jubiläum des Tischtennisclubs verschoben

Um ein Jahr verschoben hat der Tischtennisclub Nußbach sein Jubiläum anlässlich des 25-jährigen Bestehens, das Mitte Mai gefeiert werden sollte. Der kleine Verein hat sich viel Mühe mit den Vorbereitungen gemacht, für die geplanten Tischtennisturniere wären jetzt schon Trainingsabende in der Halle möglich gewesen. Auch hier musste, alles, was seit einiger Zeit schon in trockenen Tüchern war, rückgängig gemacht werden.

Auch kein Chorabend

Der bunte Abend der Chorgemeinschaft Ende April kann auch nicht stattfinden. Es ist immer ein besonderer Höhepunkt für die Sänger, können sie doch den Erfolg ihrer Gesangsproben der Öffentlichkeit vorstellen. Der Abend wird verschoben, ein neuer Termin steht derzeit nicht fest.