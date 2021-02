von Priska Dold

Jetzt sind sie bald vorüber, diese denkwürdigen Fasnetstage 2021 mit wenigen Narrenaktionen. Vor 30 Jahren, also 1991, fiel die Fasnet sogar schon mal komplett aus. Grund dafür war allerdings nicht eine Pandemie, sondern der Golfkrieg.

Alles abgesagt

Keine Schlüsselübergabe, kein Narri-Narro, keine Narrenmärsche, kein Bunter Abend in der Festhalle, kein Umzug durchs Dorf, kein Strählen und alles, was die Fasnet so schön macht, kein Kinderball und kein geselliges Hering- oder Kuttelnessen zum krönenden Abschluss am Aschermittwoch. „Keine Zusammenkünfte“, so lautet derzeit die Devise, und das, wie bekannt, aus gutem Grund.

Kampf um die Narrenbändel

Der Kampf um die Fasnetsbändel war fast reif fürs Narrenblättle, das Rollen oder Gschell von den Balkonen konnte die Fasnetsstimmung nie und nimmer ersetzen. Die Narren litten. Statt wie gewohnt an der Geldbeutelwäsche oder beim Fasnetsverbrennen zu plärren, hatten diese nun die ganzen sechs Tage Zeit dafür. Schon im Spätherbst zeichnete sich ab, dass es 2021 keine Fasnetsveranstaltungen geben würde, da waren die Narrenzünfte mit der Programmvorbereitung auch etwas zurückhaltend.

Damals ging es nicht um Gesundheitsschutz

Anders war es vor 30 Jahren: Auch da fiel die Fasnet ebenfalls komplett aus. Grund dafür war der Krieg im Nahen Osten. Der Aufruf lautete, nicht zu feiern, wenn im Golfkrieg Soldaten sterben. Weitestgehend wurde dieser Aufruf befolgt. Viele bekannte Rosenmontagsumzüge in den Großstädten wurden aus diesem Grunde nicht durchgeführt.

Allerdings: Im Gegensatz zu den heutigen Pandemiezeiten waren private Hausbälle nicht verboten. In den Protokollen der Nußbacher Narrenzunft heißt es im Vereinsjahr 1990/91: „Mit Ausbruch des Golfkrieges begann für die Narren das Bangen um die hohen Tage. Längst geplante Narrentreffen fanden nicht statt. Diese Absagen waren dann sehr kurzfristig.“

Außer Spesen nichts gewesen

Schweren Herzens beschlossen nicht nur die Nußbacher Narren, alle Fasnetsveranstaltungen abzusagen. Zunftmitglieder hatten schon nächtelang gedichtet, die Garde hatte Tänze eingeübt, das Programm stand, die Kostüme waren bereit. Und dann: „Außer Spesen nichts gewesen“, so steht es weiter in den Protokollen von damals.

Da bleibt allen Narren und Fasnetsfreunden nur noch die Hoffnung, dass nächstes Jahr wieder alles besser ist.