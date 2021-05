von Hans-Jürgen Kommert

Zusätzliche Bürger-Testungen zum Corona-Virus gab es am vergangenen Wochenende im Kurhaus der Wasserfallstadt. Diese haben die Stadt Triberg und der Ortsverein Triberg-Schonach des Deutschen Roten Kreuzes versuchsweise angeboten.

Zwar fand auch der eine oder andere Bürger der Stadt oder der Region den Weg ins Triberger Kurhaus, dennoch waren es in erster Linie Auswärtige, die das Angebot von 11 bis 17 Uhr nutzten. Hintergrund war der, dass die Touristen-Attraktion, der Wasserfall, an diesem Maiwochenende erstmals im Jahr 2021 geöffnet war. Der Eintritt zum Wasserfall war allerdings nur dann gestattet, wenn die Besucher einen negativen Test vorlegen konnten, der nicht älter als 24 Stunden sein durfte.

Daher bildeten sich, vor allem am Sonntag mit seinem wundervollen Wetter, lange Schlangen vor dem Kurhaus. Das Rote Kreuz testete unter Leitung des Ortsvorsitzenden Georg Wiengarn mit jeweils mindestens zwei Teams. Allein am Samstag fanden so mehr als 230 Testungen statt, am Sonntag waren es sogar knapp 500.