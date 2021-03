Die Narrenzunft freut sich sehr, dass mit Julia Bischoff eine närrische Tribergerin gewonnen hat. „Ein Narrensomen, der aktiv auf unserer Fasnet unterwegs ist, ob in selbst gestalteten Kostümen oder im Triberger Teufel.“

Eine Chance für jedes Alter

Im vergangenen Jahr hatte es den Ausmalwettbewerb gegeben, bei dem die kleinen Narren ihr persönliches Bild der Triberger Fasnet malen konnten. Diese Aktion fand rege Anteilnahme und hätte eine jährliche Aktion werden sollen. Da in diesem Jahr alles anders kam, wollte die Narrenzunft durch das „kreativste Fasnetbild 2021“ einen Wettbewerb für alle Altersgruppen anbieten, damit jeder seinem Einfallsreichtum freien Lauf lassen konnte. Doch zur kommenden Fasnet 2022 heißt es wieder für die Narrensomen: „Ran an die Malstifte und zeigt uns eure künstlerischen Fähigkeiten.“

Da die Narrenzunft in diesem Jahr coronabedingt weder in den Kindergärten noch in der Grundschule ihr Brauchtum vorstellen konnte, wurden Fasnetpakete verteilt. Diese wurden dankend entgegengenommen und die Zunft haben viele Bilder mit fröhlichen Kindergesichtern und Ausmalbilder erreicht.

Video wird sehr gut angenommen

„Unsere Bemühungen zur Fasnet 2021 ersetzen nicht unsere gewohnte Fasnet, aber wir konnten ein klein wenig Fasnet ins Zuhause des Narrensamens und dder Narren bringen“, so Vizezunftmeister Sven Ketterer. „Sehr gut angenommen wurde auch das Video zur Häsvorstellung aller Triberger, Gremmelsbacher und Nußbacher Zünfte. Die vielen positiven Rückmeldungen zu den Fasnetpaketen und den närrischen Aktionen haben uns gezeigt, dass in vielen Triberger Bürgern ein närrisches Herz schlägt. Danke an alle, die dazu beigetragen haben, unsere Fasnet trotz der schwierigen Situation am Leben zu erhalten.“