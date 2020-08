Andreas Schlimpert verabschiedete sich nach 39 Dienstjahren an der Realschule Triberg in den Ruhestand. Schulleiter Thomas Serazio konnte seinem dienstältesten Kollegen an dessen letzten Schultag die Urkunde des Kultusministeriums zum Dank für langjährige treue Dienste für das Land Baden-Württemberg überreichen.

1981 begann Schlimpert als Junglehrer seine Laufbahn an der Triberger Realschule. In seiner fast vier Jahrzehnte dauernden Lehrertätigkeit förderte und prägte er mehrere Generationen von Schülern, die er in den Fächern Biologie, katholische Religion und Deutsch unterrichtete.

Nicht selten kam es vor, dass Kinder aus den ihm anvertrauten Klassen Schlimpert erzählten, dass bereits deren Eltern von ihm unterrichtet worden seien und man nur Gutes von ihm gehört habe. Diesen positiven Eindruck bestätigte der Lehrer aus Leidenschaft Schuljahr für Schuljahr in seinem Unterricht. „Andreas Schlimpert ist ein Lehrer, dem man stets anmerkte, dass er Kinder mag und seinen Beruf über alles liebt“, lobte der Schulleiter. „Neben seiner Lehrtätigkeit betreute er viele Jahre lang den Sanitätsdienst der Realschule Triberg und kümmerte sich zuverlässig um Ausbildung und Koordination der Schülerlotsen. Nicht zu vergessen ist darüber hinaus sein unermüdlicher Einsatz für das Schulaquarium und den Schulteich sowie die Pflanzen im Schulgebäude, die der leidenschaftliche Biologe jahrelang hegte und pflegte“, so Serazio.

Nun begannen für Andreas Schlimpert zum letzten Mal die großen Ferien. „Alle am Schulleben Beteiligten werden ihren auch liebevoll ,Schlumpf‘ genannten Kollegen und Lehrer in bester Erinnerung behalten und ihn sicher sehr vermissen“, sagte Serazio.

Auch Lehramtsanwärterin Laura Walter verlässt die Realschule Triberg nach eineinhalb Jahren Referendariat. Sie legte im vergangenen Schuljahr ihr zweites Staatsexamen ab und wird nach den Sommerferien in Villingen-Schwenningen weiter unterrichten, so die Schule.